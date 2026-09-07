¡Tenga cuidado! Minsa alerta por venta de medicamentos falsificados contra el cáncer en redes sociales y sus riesgos

El Ministerio de Salud advierte que estos productos pueden contener sustancias distintas a las declaradas y provocar reacciones adversas o toxicidades graves, especialmente en pacientes cuyo organismo ya está comprometido por la enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) alertó sobre los riesgos asociados al uso de medicamentos falsificados destinados al tratamiento del cáncer, particularmente aquellos que son ofrecidos a través de redes sociales, páginas web y otros canales de comercialización no autorizados.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, señaló que adquirir medicamentos oncológicos por estas vías representa un riesgo para los pacientes, debido a que los productos pueden haber sido alterados o contener sustancias diferentes a las declaradas. En estos casos, no existe garantía sobre su calidad, seguridad ni eficacia.

“La Dirección de Aduanas decomisó un medicamento utilizado para el tratamiento del cáncer, específicamente un anticuerpo monoclonal. Ante esta situación, hacemos un llamado a la población para que no adquiera este tipo de productos por canales no autorizados”, explicó González.

El funcionario recordó que en Panamá los pacientes cuentan con el Instituto Oncológico Nacional (ION), que brinda atención tanto a personas aseguradas como no aseguradas. El decomiso mantiene en alerta a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que desarrolla acciones de vigilancia y monitoreo de redes sociales y páginas web en las que se promocionan medicamentos que no cuentan con el correspondiente registro sanitario.

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González recomendó que los medicamentos oncológicos sean adquiridos únicamente en establecimientos farmacéuticos autorizados y mediante la receta de un médico idóneo. También pidió verificar que los productos cuenten con un registro sanitario vigente y los respectivos sellos de seguridad.

La principal preocupación radica en que, al desconocerse la composición real de un medicamento falsificado, su consumo puede provocar reacciones adversas o toxicidades graves. Estas consecuencias podrían agravar el estado de salud de pacientes cuyo organismo ya se encuentra comprometido por la enfermedad y, en algunos casos, por los tratamientos que reciben.

Ante esta situación, el Minsa recomienda no adquirir ni utilizar medicamentos ofrecidos por canales no autorizados, especialmente aquellos promocionados como tratamientos para enfermedades graves como el cáncer. La compra de estos productos fuera de establecimientos autorizados impide comprobar su autenticidad, composición, calidad, seguridad y eficacia.

Las autoridades también exhortan a la población a verificar que los medicamentos cuenten con un registro sanitario vigente y a consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda relacionada con la adquisición o utilización de un producto farmacéutico.