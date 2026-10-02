Clima en Panamá: Pronostican aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento para este viernes

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advierte sobre lluvias moderadas a intensas en varias provincias, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h durante la tarde.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió su pronóstico para este viernes 2 de octubre, advirtiendo sobre la presencia de aguaceros dispersos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en gran parte del país.

Las precipitaciones más significativas se registrarán durante la tarde tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico, con especial atención en las provincias occidentales y la cordillera.

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En la vertiente del Caribe, la mañana se mantendrá sin eventos lluviosos de consideración. Sin embargo, hacia la tarde se anticipa un incremento en la inestabilidad que generará fuertes lluvias en Costa Abajo de Colón, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Bocas del Toro y Guna Yala. Para la noche, las lluvias irán disminuyendo paulatinamente en esta zona.

Por su parte, el litoral del Pacífico registrará desde la mañana algunas lluvias dispersas en áreas costeras y marítimas de Veraguas, Azuero, Panamá Oeste, Panamá y Darién. En horas de la tarde, las condiciones se intensificarán con tormentas eléctricas y acumulados importantes sobre Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, la península de Azuero, Coclé y los sectores de Panamá metro y Darién.

Temperaturas, vientos y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C y 31°C en ambas vertientes, mientras que en la Cordillera Central se mantendrán entre los 20°C y 25°C. En cuanto a las mínimas, las zonas bajas registrarán entre 22°C y 24°C, y las áreas de montaña descenderán hasta los 13°C.

Los vientos mantendrán un componente del oeste-suroeste y suroeste en el Caribe, y del suroeste a sursuroeste en el Pacífico, con velocidades sostenidas de 5 a 15 km/h. No obstante, las autoridades piden precaución debido a posibles ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en la vertiente del Pacífico durante los episodios de tormenta.

En las costas, las condiciones marítimas se presentarán estables con olas de 0.80 a 1.20 metros de altura en ambos litorales. Finalmente, el índice de radiación UV-B alcanzará niveles de moderados a altos (de 3 a 7+), por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección solar si se expone al aire libre antes de las precipitaciones.