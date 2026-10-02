Mulino sanciona 3 nuevas leyes: modifica la estructura judicial, pasaportes para estudiantes y la 'Ruta del Trapiche'

El presidente José Raúl Mulino sancionó las leyes 553, 554 y 555, que modifican la organización territorial del sistema judicial, establecen un pasaporte electrónico ordinario para estudiantes que participen en actividades oficiales en el extranjero y crean la Ruta del Trapiche como circuito turístico, cultural y gastronómico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este viernes 2 de octubre tres nuevas leyes que introducen cambios en la organización del sistema judicial, establecen disposiciones para la emisión de pasaportes a estudiantes panameños en el extranjero y crean la Ruta del Trapiche como un circuito turístico, cultural y gastronómico.

Una de las normas es la Ley 553 del 29 de septiembre de 2026, que modifica el Código Judicial y establece nuevas disposiciones sobre la organización territorial y jerárquica del sistema judicial.

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Así queda la nueva división judicial

La norma establece que, para efectos jurisdiccionales, el territorio de la República se divide en cuatro Distritos Judiciales, que a su vez estarán conformados por Circuitos Judiciales y estos, por Distritos Municipales. El Primer Distrito Judicial comprenderá las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, además de la comarca Guna Yala.

El Segundo Distrito Judicial estará integrado por las provincias de Coclé y Veraguas; el Tercer Distrito Judicial, por Chiriquí y Bocas del Toro; y el Cuarto Distrito Judicial, por Herrera y Los Santos. En caso de que se creen otras subdivisiones territoriales sometidas a regímenes especiales, estas formarán parte del respectivo distrito judicial. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las agencias del Ministerio Público que actúen ante ellos tendrán sus sedes en las ciudades de Panamá, Penonomé, David y Las Tablas, respectivamente.

Los Circuitos Judiciales estarán subdivididos en Distritos Municipales, correspondientes a cada uno de los distritos establecidos en la división política del país. La ley también establece que habrá cinco Tribunales Superiores. Dos corresponderán al Primer Distrito Judicial: uno atenderá los asuntos civiles y otro los penales de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, además de la comarca Guna Yala.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial conocerá las causas civiles y penales de Coclé y Veraguas; el del Tercer Distrito Judicial atenderá Chiriquí y Bocas del Toro; y el del Cuarto Distrito Judicial tendrá competencia sobre Herrera y Los Santos. Uno de los cambios establecidos por la Ley 553 es la creación del Circuito Judicial de Panamá Oeste, integrado por los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, toda referencia contenida en documentos judiciales previamente emitidos al Tercer Circuito Judicial de Panamá, al Tercer Circuito o a los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos deberá entenderse como una referencia al Circuito Judicial de Panamá Oeste.

La sede de los juzgados del Primer Circuito Judicial de Panamá estará en Panamá, mientras que la del Segundo Circuito Judicial de Panamá estará en San Miguelito. Los juzgados del nuevo Circuito Judicial de Panamá Oeste tendrán su sede en La Chorrera.

Pasaporte electrónico para estudiantes panameños

Mulino también sancionó la Ley 554 del 29 de septiembre de 2026, que adiciona un artículo a la Ley 32 de 2013, mediante la cual se creó la Autoridad de Pasaportes de Panamá. La nueva disposición establece el pasaporte electrónico ordinario para estudiantes panameños en el extranjero.

El documento podrá ser expedido a estudiantes panameños por nacimiento o naturalización que cursen educación básica general o educación media y que participen, en representación de la República de Panamá o de sus planteles educativos, en jornadas, competencias oficiales, eventos, encuentros o actividades de carácter deportivo, científico, tecnológico, de robótica, cultural o académico, vinculados con competencias y actividades de representación estudiantil.

La disposición también contempla a cualquier panameño que participe en los eventos oficiales descritos en la ley. La Autoridad de Pasaportes de Panamá será la responsable de la emisión, control y regulación del documento. Además, las instituciones competentes podrán establecer convenios de cooperación interinstitucional para crear mecanismos de verificación y coordinación que permitan facilitar la emisión oportuna del pasaporte.

Crean la Ruta del Trapiche

La tercera norma sancionada es la Ley 555 del 29 de septiembre de 2026, que crea la Ruta del Trapiche como un circuito turístico, cultural y gastronómico. La iniciativa busca reconocer la labor de hombres y mujeres del campo que contribuyen a la actividad productiva de sus comunidades mediante el trabajo artesanal relacionado con la caña de azúcar. La Ruta del Trapiche comprenderá un recorrido turístico, cultural y gastronómico por zonas productoras de panela o raspadura y sus derivados a nivel nacional.

La propuesta permitirá a los visitantes conocer expresiones culturales desarrolladas en las comunidades alrededor del uso del trapiche y el proceso de molienda de la caña de azúcar, además de sus tradiciones, valores y experiencias vinculadas con la identidad de las poblaciones rurales.

Entre los beneficiarios de la ley se encuentran los productores de panela y sus derivados, las comunidades involucradas en la ruta, los operadores turísticos locales y los visitantes interesados en la cultura y gastronomía panameña.

Para leer las leyes sancionadas completas, puede ingresar AQUÍ.