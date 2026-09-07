Ilya Espino de Marotta: Sectores destacan retos por el agua y la diversificación del negocio en nueva etapa del Canal

La llegada de Ilya Espino de Marotta a la administración del Canal de Panamá genera expectativas en distintos sectores, mientras la vía interoceánica enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de agua, el desarrollo de nuevos proyectos y la necesidad de personal especializado.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá inició este lunes 7 de septiembre una nueva etapa con la toma del cargo de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Entre los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva administración se encuentra la disponibilidad de agua, un factor determinante para las operaciones de la vía interoceánica, además de la ejecución de proyectos dirigidos a garantizar la sostenibilidad, eficiencia y efectividad del negocio y los servicios que presta el Canal.

La administración canalera señaló que actualmente enfrenta un fenómeno de El Niño que ha sido catalogado como particularmente fuerte o un “súper Niño”. No obstante, sostiene que la institución se encuentra en mejores condiciones que en 2023, cuando la sequía obligó a adoptar medidas para enfrentar la reducción de los niveles de agua.

En este contexto, cobra relevancia el proyecto del reservorio de Río Indio, considerado una de las principales iniciativas para reforzar la disponibilidad del recurso hídrico. De acuerdo con la administración del Canal, el proyecto se encuentra aproximadamente a la mitad de su cronograma y actualmente avanza en el proceso de reasentamiento y en las conversaciones con las comunidades involucradas.

Otro de los retos de esta nueva etapa será la incorporación de capital humano. El subadministrador temporal de la ACP, Rubén Pérez Pinzón, indicó que durante los próximos cinco años la institución requerirá entre 1,500 y 2,000 nuevos trabajadores, principalmente para cubrir jubilaciones y movimientos internos de personal.

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“Tenemos un reto importante en materia de capital humano. En los próximos cinco años estamos requiriendo alrededor de entre 1,500 a 2,000 puestos de trabajo precisamente por los retiros que vamos a tener y por la rotación interna que tenemos de personal”, señaló Pérez Pinzón. El subadministrador temporal explicó que gran parte de las posiciones requeridas demandan conocimientos especializados, por lo que la institución contempla abrir programas para preparar a jóvenes interesados en incorporarse a la fuerza laboral del Canal.

“Tenemos que acotar que el trabajo canalero, el talento que necesitamos, es especializado. Y en muchos casos vamos a abrir programas para preparar a jóvenes que quieran ingresar, que estén preparados hasta cierto nivel y nosotros vamos a llevarlos al nivel de especialidad que nosotros requerimos”, agregó.

Pérez Pinzón señaló que la nueva administradora contará con el acompañamiento de la institución para enfrentar los retos y proyectos que se encuentran en desarrollo y en planificación. La toma de posesión también generó reacciones entre representantes de distintos sectores. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, destacó la designación de Espino de Marotta y su trayectoria de varios años dentro de la Autoridad del Canal de Panamá.

Ulloa señaló que uno de los desafíos alrededor de la vía interoceánica es lograr que “todos los panameños podamos sentir que el Canal es nuestro”. Por su parte, Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, calificó la nueva etapa como un momento histórico y destacó las oportunidades que representa la posición del país para el sector industrial y su capacidad de ofrecer productos y servicios al mercado internacional.

Jurado consideró que la ubicación y las capacidades logísticas de Panamá pueden permitir al sector industrial fortalecer su participación en el comercio mundial. Entre los retos señalados por los distintos sectores se encuentra la necesidad de avanzar en la diversificación del negocio del Canal, mantener su crecimiento y garantizar que continúe generando beneficios para el país.