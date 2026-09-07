Exadministrador Alemán Zubieta asegura que el título constitucional protege al Canal de la 'mala política partidista'

Panamá/El exadministrador del canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta destacó que el modelo de gestión de la vía interoceánica fue creado para protegerla de los intereses de la política partidista y garantizar que sus decisiones respondan a una visión de Estado a largo plazo.

Sus declaraciones se produjeron durante la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal, acto que coincidió con la conmemoración de los 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter.

Ante los señalamientos sobre el interés de sectores políticos en controlar la vía interoceánica, Alemán Zubieta recordó que los panameños establecieron un modelo institucional para evitar esa influencia.

Los panameños, todos los panameños, nos hicimos y creamos un modelo de gestión que casualmente nos protege de la política, de la política partidista”, expresó.

El exadministrador diferenció la política partidista de la política de Estado, dentro de la cual, según explicó, el Canal desempeña un papel fundamental.

Y eso es importante señalarlo: es la política partidista, no la política de Estado. El Canal es un elemento importantísimo en la política de Estado y por eso tiene que uno pensar en largo plazo y ese análisis es el que hay que hacer”, manifestó.

Alemán Zubieta recordó que la protección de la institucionalidad canalera quedó establecida en la Constitución Política.

Y para eso creamos un título constitucional que nos protege de esa mala política partidista”, sostuvo.

Respalda la administración de Ilya Espino de Marotta

El exadministrador también respaldó la llegada de Ilya Espino de Marotta a la dirección del Canal y manifestó su confianza en el trabajo que realizará al frente de la institución.

Mira, ciertamente que era un día que nos hemos de complacer todos los panameños porque estamos celebrando casualmente lo que acabas de indicar. Es los 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, que fue el inicio de este proceso de reversión”, expresó.

Alemán Zubieta destacó que, después de varias administraciones, la responsabilidad de dirigir la vía interoceánica recae en una mujer.

“Después de varios procesos que ha habido, hemos habido varios administradores en que hemos manejado el canal de Panamá; le toca a una mujer, una mujer como Ilya Marotta”, señaló.

“Yo estoy seguro de que va a hacer un gran papel y un gran trabajo por beneficio de Panamá y por el mundo”, agregó.

Tránsito y costos dependen de las necesidades de la carga

Al referirse al tránsito de mercancías y su posible efecto en los consumidores, Alemán Zubieta planteó que se trata de un asunto complejo, debido a que depende del origen y destino de la carga.

“Yo creo que ese es un tema mucho más complejo porque depende de dónde venga la carga y para dónde va”, explicó.

Agregó que gran parte de la carga atraviesa la vía dentro de los tiempos correspondientes y que los precios distintos se relacionan con casos particulares.

“La carga en Panamá, mucha de la carga pasa a tiempo y como debe ser. Estos son, digamos, los extremos, de aquel que tiene una necesidad muy particular de pasar por el canal a un precio diferente”, sostuvo.