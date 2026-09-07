Ilya Espino de Marotta: inicia su gestión como administradora del canal de Panamá enfocada en el proyecto río Indio

Durante su discurso de toma de posesión, Espino de Marotta explicó que la variabilidad de las lluvias en la cuenca y los efectos de la sequía evidencian la necesidad de desarrollar una nueva fuente de agua.

Panamá/Garantizar el agua para más de dos millones de panameños y sostener la operación del Canal será el principal desafío de la administración de Ilya Espino de Marotta, quien asumió este lunes la dirección de la vía interoceánica y colocó el proyecto del lago de Río Indio como la prioridad de su gestión.

Durante su discurso de toma de posesión, Espino de Marotta explicó que la variabilidad de las lluvias en la cuenca y los efectos de la sequía evidencian la necesidad de desarrollar una nueva fuente de agua.

“En este sentido, el mayor reto que enfrentamos hoy es asegurar el agua del futuro para más de 2 millones de panameños, el funcionamiento del canal, así como las actividades económicas y comerciales más importantes del país”, manifestó.

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La nueva administradora recordó que la sequía registrada hace tres años obligó a disminuir en más de 2,700 los tránsitos por la vía interoceánica y comprometió la disponibilidad del recurso para la población.

“El seguimiento meteorológico que hacemos confirma la creciente variabilidad de las lluvias en la cuenca del Canal y la necesidad de prepararnos para eventos climáticos cada vez más exigentes. Hace tan solo tres años la sequía nos obligó a reducir más de 2,700 tránsitos, comprometiendo también la disponibilidad de agua de millones de panameños”, señaló.

Ante ese escenario, Espino de Marotta estableció la relevancia que tendrá Río Indio durante su administración.

“Por ello decidimos que el lago de Río Indio es en este momento el proyecto más importante que tiene nuestro país. Y por eso lo estamos desarrollando a través del diálogo y con alto nivel de compromiso con las familias de la cuenca”, expresó.

Puertos y proyectos energéticos

La nueva administración también dijo que impulsará proyectos energéticos, facilidades logísticas y terminales portuarias como parte de la estrategia para diversificar los negocios relacionados con la vía interoceánica.

“Al mismo tiempo, avanzamos en el canal con el diseño de nuevos proyectos estratégicos como los proyectos energéticos, facilidades logísticas, así como hacia la construcción de terminales portuarias en Corozal y Telfer, que van a definir la nueva competitividad de Panamá”, declaró.

Espino de Marotta planteó que el país debe obtener mayores beneficios de las actividades económicas generadas alrededor de la ruta, más allá del tránsito de embarcaciones.

“Ese potencial del canal ha estado esperando concretarse por mucho tiempo y ya llegó la hora de que nuestro país se beneficie no solo de su tránsito, sino además de las actividades que orgánicamente se pueden generar a su alrededor”, sostuvo.

A estas iniciativas se suman la reducción de la huella de carbono, la transformación digital y la aplicación de mejores prácticas en el modelo de servicios.

“Ninguno de estos proyectos es pequeño ni de ejecución sencilla. Van a exigirnos niveles de disciplina y ejecución sin precedentes”, advirtió.

“No llegué aquí por ser mujer”

Espino de Marotta también se refirió al significado de convertirse en la primera mujer en asumir la administración del Canal de Panamá. Aunque reconoció las expectativas generadas por su designación, atribuyó su llegada al cargo a sus 41 años de trayectoria y preparación dentro de la institución.

“Sé lo que significa ser la primera mujer en asumir la administración de este canal. Sé también qué trae eso consigo: expectativas. Las asumo con humildad y determinación. Pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer. Llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad”, afirmó.

La administradora indicó que las mujeres no buscan consideraciones especiales por su género, sino que se reconozcan su preparación, responsabilidad y capacidad.

“Ellas no esperan una consideración por razón de género. Esperan que se reconozcan sus años de estudio, su sentido de responsabilidad, su doble esfuerzo en el trabajo y en la casa y su capacidad. Esa es la mejor manera de honrar este día”, manifestó.

Espino de Marotta comenzó su trayectoria en el Canal el 17 de junio de 1985, cuando tenía 23 años e ingresó como trabajadora temporal en el dique de reparación.

“Solo estaba segura de algo: que quería aprender, que quería servir y que mi país merecía lo mejor de mí”, recordó.

Transparencia y manejo de los recursos

La nueva administradora se comprometió a conducir la institución con eficiencia, transparencia y ética, bajo el principio de que sus recursos pertenecen al país.

Esta es una responsabilidad que no se delega. Por eso mi compromiso seguirá siendo con la eficiencia, la transparencia y la ética. Porque cada dólar que administramos en este canal es un dólar que le pertenece a Panamá y así lo vamos a tratar”, aseguró Espino de Marotta.

Destacó que, bajo la administración panameña, el Canal ha garantizado el tránsito seguro de más de 100,000 buques, recibido a más de 10 millones de turistas en sus centros de visitantes y aportado más de $31,000 millones al Tesoro Nacional.

“Las instituciones sólidas no aparecen por accidente, se construyen generación tras generación”, expresó.

También convocó a los trabajadores a comenzar la construcción de los próximos 25 años de la vía interoceánica.

“Canaleros y canaleras. Hace poco celebramos los 25 primeros años de la administración panameña del canal. Hoy los convoco a que juntos comencemos a construir los próximos 25 años. Hoy el día se trata de mirar hacia adelante”, manifestó.

Espino de Marotta cerró su intervención con el compromiso de mantener los principios con los que comenzó su carrera dentro de la institución.

“Hace 41 años llegué para aprender. Hoy me toca dirigir, pero la convicción es exactamente la misma: servir a Panamá con honestidad, con disciplina y con un profundo respeto a la institución”, afirmó.

“Gracias, Panamá. Por darme esta oportunidad, no los defraudaré. Manos a la obra y que Dios los bendiga”, concluyó.