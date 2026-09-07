Ricaurte Vásquez cierra su gestión y aboga por la continuidad de los proyectos hídricos y logísticos del Canal

Panamá/El administrador saliente del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, abogó al despedirse por la continuidad de los proyectos hídricos, portuarios, logísticos y energéticos que quedaron encaminados durante su gestión, al defender que la vía interoceánica es el mejor vehículo para desarrollarlos.

Durante la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora, Vásquez aseguró que estas iniciativas han sido evaluadas y representan oportunidades para impulsar el desarrollo del país.

Todos estos proyectos, sin duda, han sido ampliamente discutidos, ampliamente evaluados y no cabe la menor duda del beneficio que representan. Hoy por hoy, algunos de ellos surgen ante la discusión de quién los va a hacer”, manifestó.

Ante ese debate, dejó clara su posición sobre el papel que debe asumir la institución.

Considero y dejo sentado mi experiencia de que efectivamente el mejor vehículo para el desarrollo de estos proyectos es el canal de Panamá”, expresó.

Entre las iniciativas mencionó las terminales portuarias, el corredor logístico y el movimiento de productos energéticos.

Las terminales portuarias claramente son una oportunidad que tenemos ahora para llevar este país a un nuevo estadio de desarrollo. La capacidad de poder mover productos energéticos a través del canal de Panamá y sus riberas es una manifestación de una tecnología nueva que se adapta a las condiciones del mundo”, sostuvo.

Sobre el corredor logístico, agregó: “El corredor logístico sigue siendo una necesidad adicional para poder hacer un circuito alrededor de la zona logística que se centra en el canal de Panamá”.

El proyecto hídrico quedó en marcha

Vásquez recordó que desde su designación, el 15 de febrero de 2019, identificó el abastecimiento de agua como el mayor desafío para Panamá.

“El día que fui designado, 15 de febrero de 2019, indiqué con claridad que el reto más grande que tiene Panamá es el agua”, expresó. El administrador saliente consideró que, pese a la riqueza hídrica del país, todavía existen tareas pendientes relacionadas con el manejo del recurso.

Un país rico en recursos hídricos, pero que tiene mucha tarea por cumplir para poder administrar. Una vez más, la cuenca hidrográfica es vital para la operación del país”, afirmó.

Vásquez también recordó una conversación con el presidente de la República, José Raúl Mulino, relacionada con la construcción de un reservorio para garantizar agua a la operación canalera.

“Celebrando los 25 años de la transferencia del canal, el presidente Mulino me dijo: ‘Catín, vamos a hacer ese reservorio y ponerle agua al canal sí o sí’. Hoy, presidente, Catín puede responderle que este proyecto fue puesto en marcha por la administración que hoy termina”, declaró.

No obstante, señaló que la solución hídrica debe incorporar a las comunidades ubicadas en la cuenca y a aquellas que resulten afectadas por el desarrollo de los proyectos.

“No solamente el tema de agua es importante, el tema del desarrollo de una solución hídrica tiene que comenzar con la atención permanente de las comunidades que están en la cuenca y las que se ven afectadas en el desarrollo de estos proyectos”, indicó.

Responsabilidad sobre la cuenca

Vásquez recordó que la cuenca hidrográfica regresó en su totalidad a la administración y responsabilidad del Canal mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2 de julio de 2024. A su juicio, esta decisión abrió la posibilidad de trabajar en los problemas hídricos del país.

“El trabajo que el Canal de Panamá ha venido desarrollando en la cuenca hidrográfica, que regresa en su totalidad a la administración y responsabilidad del Canal de Panamá a través del fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado 2 de julio de 2024, abre la posibilidad y abrió la posibilidad de poder trabajar en la solución de los temas hídricos que afectan este país”, señaló.

También planteó que la institución debe vigilar todas las actividades desarrolladas dentro de ese territorio para proteger el recurso.

La preservación de la cuenca hidrográfica, ahora en su escala mayor, tiene que tomar en cuenta la responsabilidad que tiene el canal de Panamá sobre todas las actividades que se desarrollan en la cuenca. No importa cuáles sean, la responsabilidad del canal es la preservación de la cantidad y la calidad de agua que necesitamos generar de esta cuenca, de la cual depende no solo Panamá, sino buena parte del comercio mundial”, manifestó.

Siete años marcados por crisis

Al hacer un balance de sus siete años como administrador, Vásquez recordó que el Canal enfrentó sequías, la pandemia, conflictos bélicos e inestabilidad geopolítica con efectos sobre las rutas comerciales.

“Una condición permanente de crisis, la situación permanente de estos siete años. Tres sequías, una pandemia, dos conflictos bélicos y una situación de inestabilidad geopolítica que afecta las rutas de comercio y, por supuesto, afecta el canal de Panamá”, expresó.

Aseguró que la institución logró demostrar su capacidad para adaptarse a esos escenarios y atribuyó los resultados al trabajo de más de 9,000 panameños.

“Pero lo que logramos demostrar a lo largo de estos siete años es la capacidad de adaptabilidad del canal de Panamá y de los panameños para enfrentar esos retos y otros. Eso es un reconocimiento que se merece toda la fuerza laboral del canal de Panamá”, afirmó.

“La sabiduría popular apunta de que los fracasos no tienen padres, pero que los éxitos tienen muchos. Y en este momento debo reconocer que los éxitos del canal de Panamá se deben al trabajo de más de 9,000 panameños que día a día recogieron la responsabilidad de llevar adelante un concepto, una visión y una transformación importante”, añadió.

Neutralidad e inclusión

En su discurso de despedida, Vásquez sostuvo que la neutralidad constituye la defensa del Canal ante el mundo, mientras que las oportunidades generadas por la vía deben contribuir a unir a la población.

“La neutralidad es la fuente de defensa de Panamá ante el mundo. Sin embargo, la oportunidad es la fuerza que cohesiona a los panameños alrededor del canal de Panamá”, expresó.

También advirtió que excluir a sectores de la población de los beneficios generados por el Canal podría profundizar el distanciamiento de las nuevas generaciones frente a la historia de la vía interoceánica.

“El desarrollo del canal de Panamá y de todas sus actividades, de no incluir a todos los panameños en el beneficio que esto genera, va a generar un distanciamiento aún mayor de aquellos que desconocieron las luchas que hasta ahora nos ubican en este escenario”, manifestó.