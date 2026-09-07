Ministro Icaza: 'Panamá demuestra una vez más que sabe relevar el mando de su activo más importante'

Ciudad de Panamá, Panamá/Ilya Espino de Marotta asumió este lunes como administradora del canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la vía interoceánica en sus 112 años de historia, durante un acto en el que también fue despedido el administrador saliente, Ricaurte Vásquez.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, destacó durante su discurso que la toma de posesión ocurre 49 años después de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, fecha que, según dijo, recuerda la responsabilidad de cada administrador y trabajador de honrar con su labor ese hito histórico.

Icaza resaltó además que el relevo en la administración del Canal demuestra la solidez de la institucionalidad panameña, al realizarse mediante reglas y procesos establecidos.

Reconocimiento a Ricaurte Vásquez

El ministro agradeció a Ricaurte Vásquez por su gestión al frente del Canal durante los últimos siete años y destacó los principales desafíos que enfrentó la institución durante ese período.

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Entre ellos mencionó la pandemia, el reto de garantizar la disponibilidad futura de los recursos hídricos, el fortalecimiento de la competitividad de la ruta y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

“Panamá tiene mucho que agradecerle por una gestión que le permitió al Canal enfrentar y superar algunos de los desafíos más complejos de su historia reciente”, afirmó Icaza.

El ministro también destacó la labor de la Junta Directiva y defendió el modelo de gobernanza del Canal, diseñado para mantener el rumbo de la institución independientemente de los cambios de gobierno.

Según Icaza, esta estructura permite gestionar el Canal con independencia e integridad, como patrimonio de todos los panameños.

Ilya Espino, primera mujer al frente del Canal

Sobre la nueva administradora, Icaza recordó que Espino de Marotta ingresó al Canal hace más de 40 años como ingeniera y fue la primera mujer ingeniera en el astillero de la División Industrial.

Posteriormente, lideró la ingeniería del programa de ampliación del Canal y, desde 2020, ocupó el cargo de subadministradora, convirtiéndose también en la primera mujer en desempeñar esa posición.

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“Hoy, por decisión de esta Junta Directiva, se convierte en la primera mujer en dirigir el Canal de Panamá en sus 112 años de historia, para los próximos siete años”, manifestó Icaza.

El ministro aseguró que su llegada a la máxima posición del Canal es resultado de una trayectoria de cuatro décadas.

“Usted llega a esta posición por mérito acumulado durante cuatro décadas. Ese es el mensaje que Panamá le da hoy al mundo”, expresó.

Una nueva etapa para el Canal

Icaza señaló que la nueva administradora recibe una hoja de ruta diseñada para transformar el Canal de una vía de tránsito hacia una plataforma logística, energética y de servicios de clase mundial.

Entre los proyectos mencionados están el lago de Río Indio, destinado a garantizar agua para la población y para las operaciones del Canal; los nuevos puertos de Corozal y Telfers; la extensión del corredor logístico y el desarrollo del corredor energético interoceánico.

“El lago de Río Indio, para garantizar, primero, agua para todos los panameños, y también para las operaciones del Canal”, destacó el ministro.

Icaza sostuvo que la Junta Directiva y la nueva administradora cuentan con una hoja de ruta construida en conjunto para ejecutar estos proyectos manteniendo los estándares de la institución.

Al cierre de su intervención, el ministro pidió a los trabajadores del Canal continuar dando su respaldo a la nueva administración y llamó a los panameños a sentirse orgullosos de la vía interoceánica.

“Estemos orgullosos de nuestro Canal. Respaldemos la gestión de la nueva administradora”, concluyó.