Minsa reporta dos muertes por influenza; piden reforzar medidas de prevención

El Minsa también recomienda mantener una adecuada higiene de manos, utilizar mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios y evitar el contacto cercano con otras personas para reducir el riesgo de transmisión.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reportó esta semana dos fallecimientos asociados a la influenza y reiteró el llamado a la población a reconocer los síntomas de esta enfermedad y buscar atención médica de manera oportuna.

Las autoridades sanitarias explicaron que es importante diferenciar una influenza de un resfriado común, debido a que la infección puede generar complicaciones graves y aumentar el riesgo de muerte, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Jorge Rodríguez, médico familiar, destacó que la influenza puede prevenirse mediante la vacunación y recordó que las dosis continúan disponibles, aunque la campaña de vacunación se intensifique principalmente durante los primeros meses del año.

“Lo importante de la influenza es que es algo prevenible. Nosotros disponemos de lo que es la vacuna de la influenza, lo que la gente conoce de la gripe, y si bien es cierto que se coloca a inicios del año, eso no significa que no puedan estar colocándosela a estas alturas”, indicó Rodríguez.

El especialista advirtió que la enfermedad puede provocar complicaciones e incluso la muerte, por lo que insistió en la importancia de adoptar medidas de prevención y acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.

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Entre los principales síntomas de la influenza se encuentran:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión o secreción nasal.

Dolores musculares o corporales.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

Cansancio o debilidad.

El Minsa también recomienda mantener una adecuada higiene de manos, utilizar mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios y evitar el contacto cercano con otras personas para reducir el riesgo de transmisión.

Ante síntomas compatibles con influenza, especialmente en personas pertenecientes a grupos de mayor riesgo, se recomienda acudir a un centro de salud para recibir una evaluación y diagnóstico oportuno.

Con información de Yenny Caballero