Influenza deja 63 muertes en Panamá; el 98.4 % de los fallecidos no tenía el refuerzo de la vacuna

Los adultos mayores de 65 años concentran el 61.9 % de las defunciones. El Minsa también registra 7,086 casos de dengue y 5,186 de malaria durante 2026. Además, está el dengue, que acumula 7,086 casos durante lo que va del 2026.

Panamá/La influenza ha causado 63 muertes en Panamá durante 2026, dos de ellas registradas en la semana epidemiológica número 33, comprendida entre el 16 y el 22 de agosto, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que el 98.4 % de las personas fallecidas no estaba vacunado contra la influenza durante la temporada actual. Además, el 82.5 % tampoco había recibido la vacuna correspondiente a la temporada de 2025.

Los adultos de 65 años o más concentran el 61.9 % de las defunciones. A este grupo le siguen los menores de un año y las personas de entre 60 y 64 años, ambos con el 9.5 % de los fallecimientos.

El informe epidemiológico revela que el 82.5 % de las víctimas presentaba factores de riesgo, principalmente edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales. Del total de fallecidos, el 57.1 % eran hombres.

Durante la semana analizada también se registraron 741 casos de síndrome gripal, frente a los 1,236 contabilizados en el mismo periodo de 2025. El acumulado anual asciende a 28,441 casos.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves, entre ellas las bronconeumonías y neumonías, el Minsa reportó 482 casos durante la semana y un acumulado de 13,379 en lo que va del año.

Dengue supera los 7 mil casos

El dengue acumula 7,086 casos durante 2026. De esa cantidad, 6,172 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 874 presentan signos de alarma y 40 han sido clasificados como dengue grave.

La malaria suma 5,186 casos, luego de que durante la semana epidemiológica se notificaran 11 contagios y se actualizaran otros 113 correspondientes a semanas anteriores.

También se contabilizan 1,762 casos de leishmaniasis, 85 de gusano barrenador en humanos, 39 de leptospirosis, 19 de fiebre por hantavirus y 16 de síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

En el caso del virus Oropouche, el acumulado se mantiene en 19 casos; mientras que la viruela símica registra ocho, el chikungunya seis y el zika uno.

El Minsa asegura que, en comparación con la misma semana epidemiológica de 2025, los casos de estos eventos de notificación obligatoria han disminuido a escala nacional. No obstante, reiteró que el autocuidado y la participación comunitaria constituyen el primer anillo de seguridad para reducir los contagios y prevenir complicaciones, particularmente entre las personas más vulnerables.