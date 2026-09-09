Casos de dengue bajan, pero suman 17 defunciones, según reportes oficiales

El Minsa pidió mantener la eliminación de recipientes que acumulen agua y evitar la automedicación ante síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, malestar general o dolores musculares. La recomendación es acudir oportunamente a una instalación de salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los casos de dengue disminuyeron 30.4% en Panamá; sin embargo, la enfermedad acumula 17 defunciones y los niños de 10 a 14 años figuran como el grupo más afectado.

Hasta la semana epidemiológica 33, correspondiente del 16 al 22 de agosto, el país registró 7,086 contagios, frente a los 10,188 reportados durante el mismo periodo de 2025, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Del total, 6,172 casos no presentan signos de alarma, 874 tienen signos de alarma y 40 corresponden a dengue grave.

La incidencia más alta se registra entre los niños de 10 a 14 años, con 227.7 casos por cada 100,000 habitantes. La tasa nacional es de 153.3 casos por cada 100,000 habitantes.

Las hospitalizaciones también bajaron 14.7%, al pasar de 956 en 2025 a 815 este año.

Bocas del Toro, Los Santos y Colón registran tres muertes cada una; la región Metropolitana y Chiriquí, dos por región; mientras que San Miguelito, Coclé, Panamá Norte y Veraguas reportan una cada una.

La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios, con 1,861, seguida de Colón con 1,753. En el ámbito local, Veracruz encabeza la lista con 663 casos, seguido de Puerto Pilón con 381 y Tocumen con 280.

El Minsa pidió mantener la eliminación de recipientes que acumulen agua y evitar la automedicación ante síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, malestar general o dolores musculares. La recomendación es acudir oportunamente a una instalación de salud.