EEUU entrega más de $5 millones en equipos de seguridad a Panamá para reforzar operaciones

Estos recursos buscan fortalecer las operaciones en la frontera y apoyar las acciones dirigidas a mantener cerrado el paso por el tapón del Darién a la migración irregular, así como combatir el tráfico ilícito de drogas, armas y personas.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en Panamá, entregó esta semana más de $5 millones en equipos de seguridad marítima, fronteriza y cibernética al Ministerio de Seguridad, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La asistencia contempla $3 millones destinados al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y $2 millones para el Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval). Además, ambas instituciones recibirán un Centro de Operaciones de Ciberseguridad y equipos especializados para fortalecer sus capacidades operativas.

Según la información de la Embajada, los recursos están orientados a reforzar la seguridad fronteriza y marítima, y combatir agresivamente a las organizaciones criminales transnacionales, reforzar la seguridad fronteriza y desarticular las redes que impulsan la migración ilegal y el narcotráfico, los cuales ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses.

El paquete de asistencia de $3 millones asignado al Senafront incluye un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, cinco camiones refrigerados, dos vehículos tipo jeep para mantenimiento móvil, repuestos para generadores eléctricos y 400 sets de equipos de comunicación para operaciones especiales.

Estos recursos buscan fortalecer las operaciones en la frontera y apoyar las acciones dirigidas a mantener cerrado el paso por el tapón del Darién a la migración irregular, así como combatir el tráfico ilícito de drogas, armas y personas.

Por su parte, la Aeronaval recibió un paquete valorado en $2 millones, que incluye un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, dos embarcaciones inflables de casco rígido y un sistema especializado de navegación.

Las autoridades señalaron que estos equipos reforzarán las operaciones de interdicción marítima y la protección del canal de Panamá, además de apoyar acciones contra redes del crimen organizado en el mar.

Durante la entrega, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que la asistencia forma parte de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y en colaboración con el presidente Mulino, Estados Unidos está entregando un apoyo decisivo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad de nuestras fronteras”, afirmó el embajador Cabrera.

“Cada dólar invertido aquí evita que los carteles obtengan ganancias invadiendo nuestra frontera sur. Esto es America First en acción, proteger la soberanía estadounidense, a los trabajadores estadounidenses, a las familias estadounidenses y el estilo de vida estadounidense del caos, el crimen, y la violencia que generan las fronteras abiertas”, agregó el diplomático.

Esta entrega forma parte de la cooperación ampliada en seguridad impulsada por el Comando Sur, cuyo apoyo a Panamá alcanzaría en 2026 un valor estimado de $100 millones, según datos del Gobierno de EEUU.