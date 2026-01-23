Comando Sur de EEUU dona lanchas al Servicio Nacional Aeronaval

Panamá/El Comando Sur de los Estados Unidos donó cuatro lanchas inflables semirrígidas al Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Las embarcaciones, valoradas en 1.5 millones de dólares, mejorarán la capacidad de vigilancia fluvial y portuaria de Panamá.

“Estas embarcaciones brindan mayor velocidad, estabilidad y flexibilidad operativa para misiones marítimas. Entregadas en nombre del presidente Donald Trump, ampliarán las capacidades de vigilancia, interdicción y respuesta del Servicio Aeronaval en las principales vías fluviales de Panamá y en los accesos al Canal", señaló el embajador Kevin Marino Cabrera.

Además, dijo que "esto fortalece nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad y respalda los esfuerzos conjuntos para proteger el Canal de Panamá, desarticular redes de narcotráfico y promover la estabilidad regional”.

En el acto de entrega de las embarcaciones estuvo presente el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, esta donación refuerza la relación estratégica entre ambos países y su determinación conjunta de fortalecer la seguridad regional, combatir el narcotráfico y garantizar una defensa robusta del Canal de Panamá.