Olmedo Núñez, marino panameño que estuvo preso en Venezuela, está 'de regreso a casa'

Olmedo Javier Núñez, el marino panameño que estuvo seis meses detenido en Venezuela, fue puesto en libertad y está de 'regreso a casa', según publicó el presidente José Raúl Mulino en la red social X.

El pasado 21 de enero se publicó un informe donde se detallaba que Núñez habría sido excarcelado. Este viernes se confirma su liberación.

"De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. ¡Adelante!!", publicó Mulino en la red social.

Núñez forma parte del grupo de presos políticos que han sido liberados en Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del 2026.

