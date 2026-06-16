Mundial 2026: Refuerzan operativos de seguridad para transmisión del partido Panamá vs. Ghana

La Policía Nacional informó que realiza inspecciones preventivas en los lugares donde se desarrollarán estas actividades, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Ciudad de Panamá/Las autoridades panameñas mantienen activos los operativos de seguridad ante la expectativa generada por el debut de la selección nacional en el Mundial de Fútbol 2026, con la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos del país para transmitir el partido Panamá vs Ghana.

Parques y espacios públicos de la capital y el interior han sido habilitados para que los aficionados puedan disfrutar del encuentro, entre ellos el Parque Urracá, Don Bosco, Pedregal y sectores de Panamá Norte, donde se espera una importante concentración de personas.

🔗Puedes leer: Mundial 2026: Universidades suspenden labores vespertinas y nocturnas por debut de Panamá

La Policía Nacional informó que realiza inspecciones preventivas en los lugares donde se desarrollarán estas actividades, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

El subcomisionado Joel Hurtado, jefe de zona policial, explicó que los operativos forman parte del plan establecido por la institución para este tipo de eventos masivos.

“La Policía Nacional, a través de todos sus elementos de seguridad y continuando con el lineamiento del plan firme, ha solicitado verificar todos los lugares que posiblemente van a ser utilizados para colocar pantallas gigantes, de manera tal que las personas puedan disfrutar de los partidos”, indicó.

Hurtado agregó que se estarán desplegando unidades policiales en los puntos donde se realicen las transmisiones para mantener la seguridad y prevenir cualquier incidente.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse atentos a sus pertenencias, evitar descuidos y prestar especial atención a los menores de edad durante las actividades públicas.

Con información de Luis Jiménez