Senafront alerta sobre estafas digitales que suplantan la identidad de sus miembros

Senafront en comunicado señaló que "mediante este engaño, solicitan dinero a través de diversas plataformas digitales, utilizando esta modalidad para cometer estafas".

Panamá/El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que personas inescrupulosas están haciéndose pasar por miembros de la institución, bajo el pretexto de haber sido trasladados de manera imprevista y encontrarse incomunicados.

Senafront en comunicado señaló que "mediante este engaño, solicitan dinero a través de diversas plataformas digitales, utilizando esta modalidad para cometer estafas".

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"Exhortamos a la población a mantenerse alerta y a no realizar transferencias de dinero por supuestos pagos sin verificar previamente la información", indicó Senafront.

"Recordamos que las personas dedicadas a actividades fuera de la ley emplean distintas modalidades para cometer fraudes, por lo que es fundamental actuar con precaución y denunciar cualquier hecho sospechoso ante las autoridades competentes", concluyó el comunicado de Senafront.