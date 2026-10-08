Aeronaval incorpora sistemas remotamente tripulados a sus operaciones contra el narcotráfico

El personal del Senan mantendrá el control de cada misión, mientras que Estados Unidos brindará experiencia y apoyo técnico para la integración de estos sistemas.

Ciudad de Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incorporó los sistemas de superficie operados de forma remota Corsair a sus operaciones de vigilancia marítima y lucha contra el narcotráfico.

La integración de estos sistemas se realiza bajo el marco legal del Arreglo Complementario Salas-Becker, como parte de la cooperación en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos.

De acuerdo con el Senan, los Corsair serán utilizados para ampliar la cobertura de patrullaje en zonas de interés operacional y complementarán las capacidades de las lanchas patrulleras, aeronaves y la red de interdicción marítima.

El personal del Senan mantendrá el control de cada misión, mientras que Estados Unidos brindará experiencia y apoyo técnico para la integración de estos sistemas.

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La institución señaló que la incorporación de esta tecnología permitirá combinar nuevas capacidades de vigilancia con el mando panameño para mantener la vigilancia permanente de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, mediante los cuales se enfrentan las redes criminales transnacionales que amenazan a las comunidades.

El Senan también precisó que las acciones de aplicación de la ley continuarán a cargo exclusivamente del personal táctico panameño que integra la flota marítima.

Con esta incorporación, Panamá busca ampliar su capacidad operativa para enfrentar las redes criminales transnacionales y reforzar la protección de sus espacios marítimos y de la ciudadanía.

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