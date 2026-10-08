Rubén Blades despide a Piero y recuerda el consejo que marcó su carrera

Blades compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que recordó que conoció a Piero a finales de la década de 1960, cuando el argentino viajó a Panamá para ofrecer un recital.

La muerte del cantautor ítalo-argentino Piero De Benedictis, ocurrida este miércoles 7 de octubre a los 81 años, provocó reacciones de figuras de la música latinoamericana, entre ellas la del panameño Rubén Blades, quien recordó la amistad que mantuvo con el intérprete de “Mi Viejo” y la influencia que tuvo en sus primeros años como compositor.

Blades compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que recordó que conoció a Piero a finales de la década de 1960, cuando el argentino viajó a Panamá para ofrecer un recital.

“Él era conocido, su canción ‘Mi Viejo’ sonaba en las emisoras nacionales. Yo terminaba recién la escuela secundaria y empezaba la Universidad”, relató el panameño.

Según contó Blades, en aquel momento decidió llamar al hotel donde se hospedaba Piero y acudió a visitarlo junto a su amigo Jaime Correa con una intención muy concreta: mostrarle una canción que había compuesto y preguntarle si estaría interesado en grabarla.

Se trataba de “Pablo Pueblo”, uno de los temas que posteriormente se convertiría en una de las piezas fundamentales del repertorio de Blades.

“En su habitación con mi guitarra le interpreté mi tema. Al terminar de cantarlo le pregunté si le había gustado y respondió que sí, mucho, pero que no lo grabaría”, recordó.

La respuesta de Piero, sin embargo, terminó siendo determinante para la carrera del panameño.

“Me dijo: ‘Grábalo tú, y así seremos dos los que hacemos este tipo de música’”, escribió Blades.

Con el paso de los años, ambos desarrollaron una amistad que se mantuvo pese a la distancia. El artista panameño contó que volvieron a encontrarse en varias ocasiones, especialmente durante sus presentaciones en Argentina, y destacó el respaldo que recibió de Piero cuando apenas comenzaba su camino artístico.

“Siempre le di el crédito que merece su talento y la solidaridad que me demostró cuando yo era un adolescente con hambre de hacer cosas”, manifestó.

En su despedida, Blades resumió el legado de su colega con una frase cargada de nostalgia: “Se fue el cuerpo pero nos deja su alma en las canciones que escribió, siempre pensando en nosotros. Adiós Piero, colega y hermano”.

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El panameño cerró su publicación con un recuerdo de la fecha en que falleció el cantautor. Explicó que el 7 de octubre también coincide con el aniversario de la muerte de su madre, Anoland Bellido de Luna, ocurrida en 1991 en ciudad de Panamá.

“Gracias por tus letras y las memorias que evocan. Es cierto compadre. ‘¡Cómo se nos van los años!’”, concluyó Blades.

Una voz de la canción social latinoamericana

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, y llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía tres años. Allí desarrolló una carrera de más de seis décadas, convirtiéndose en una de las figuras de referencia de la canción popular y social latinoamericana.

Su consagración llegó en 1969 con “Mi Viejo”, canción cuya letra fue escrita por el poeta y periodista José Tcherkaski y cuya música fue compuesta por Piero. El tema se convirtió en uno de los grandes clásicos de la música en español y en la canción que marcó su trayectoria artística.

A lo largo de su carrera también popularizó canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie”, “Llegando llegaste”, “Que se vayan ellos” y “Coplas de mi país”, muchas de ellas vinculadas con la realidad social y política de América Latina.

Su carrera estuvo además marcada por el exilio durante la dictadura militar argentina. Vivió en España y Colombia antes de regresar a Argentina a comienzos de la década de 1980. Colombia ocupó un lugar especial en su vida y trayectoria, país cuya nacionalidad obtuvo y donde participó en iniciativas relacionadas con la paz.

La familia de Piero confirmó su fallecimiento el 7 de octubre. Hasta el momento, sus allegados no han informado públicamente la causa exacta de su muerte.