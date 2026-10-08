¿Subirán las cuotas de préstamos? Economista explica el impacto de las tasas de interés en la economía panameña

Ante este escenario, el economista recomendó a las personas que mantienen compromisos bancarios conocer las condiciones de sus productos financieros, verificar cuándo podrían aplicarse cambios y organizar su presupuesto familiar.

Ciudad de Panamá/La posibilidad de que las tasas de interés de algunos productos financieros aumenten en los próximos meses genera preocupación entre los usuarios de la banca panameña, debido al impacto que podría tener en préstamos hipotecarios, de autos, personales y tarjetas de crédito.

El economista Luis Morán explicó que estos posibles incrementos están relacionados con el escenario económico internacional y, principalmente, con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos frente a la inflación y el comportamiento de su economía.

Al tratarse de una economía dolarizada y sin banca central, Panamá recibe el impacto de las variaciones de las tasas de interés estadounidenses, lo que también puede reflejarse en las condiciones de la banca local.

Morán señaló que cada entidad bancaria tiene la posibilidad de evaluar los ajustes que aplicará en sus productos financieros, por lo que recomendó a los usuarios mantenerse informados sobre las condiciones de sus préstamos y otros compromisos.

Ante la posibilidad de aumentos, el economista consideró que estos deberían realizarse de manera gradual y que los bancos deben informar de forma transparente a sus clientes, ya que un aumento en la tasa puede traducirse en una mayor mensualidad o incluso en una extensión del período de pago.

Explicó que, además de factores internacionales como la guerra y la inflación, el comportamiento de la economía estadounidense también incide en las tasas de interés que terminan afectando a los usuarios en Panamá.

Compromisos financieros

Ante este escenario, el economista recomendó a las personas que mantienen compromisos bancarios conocer las condiciones de sus productos financieros, verificar cuándo podrían aplicarse cambios y organizar su presupuesto familiar.

Morán destacó que este ejercicio resulta especialmente importante debido a que no todos los sectores de la economía han experimentado una recuperación uniforme, pese al crecimiento económico del país.

También señaló que un incremento de $50, $100 o de entre 10% y 20% en una obligación financiera puede representar una presión considerable para las familias con presupuestos limitados.

También puede leer: Acodeco aclara que nueva ley no obliga a bancos a incluir intereses en el precio al contado

Empleo y salarios, otro desafío para los hogares

Para el especialista, el empleo constituye uno de los principales desafíos económicos del país, especialmente porque los salarios se han mantenido estancados durante los últimos años.

Aunque reconoció como positivo que haya disminuido la tasa de desempleo y aumentado el número de personas ocupadas, advirtió sobre la calidad de los empleos que se están generando.

El economista sostuvo que Panamá necesita empleos formales, estables y con salarios dignos, que permitan a las familias afrontar compromisos financieros, educativos y alimenticios.

También planteó la necesidad de elevar la productividad para mejorar los niveles salariales y evitar que la generación de empleo sea únicamente temporal.

Presupuesto 2027

Morán también se refirió al proyecto de presupuesto general del Estado, que asciende a $35,111 millones, y planteó la necesidad de que esos recursos sean utilizados de manera estratégica. Consideró que la planificación debe determinar dónde se requiere realmente el gasto público y evitar asignar recursos únicamente a las instituciones que ejercen mayor presión para obtenerlos.

A su juicio, también debe evaluarse la capacidad de gasto de cada institución y priorizar áreas fundamentales, como la educación.

Otras notas que le pueden interesar: