Descuentos para jubilados: Proyecto modificado plantea 30% menos en compra de pañales, telefonía y otros beneficios

Además, el proyecto establece que cuando un establecimiento tenga productos con precios de oferta, estos también deberán contar con un 15% de descuento para los adultos mayores.

Ciudad de Panamá/El diputado Javier Sucre presentó nuevamente ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca ampliar los descuentos y beneficios dirigidos a los adultos mayores, luego del veto total aplicado por el presidente de la República a la propuesta anterior.

Sucre explicó que la iniciativa modificada mantiene gran parte del contenido original, pero elimina algunos renglones que habían sido recomendados por el Ejecutivo.

Entre los beneficios contemplados están descuentos en medicamentos, atención médica, sillas de ruedas y otros artículos de movilidad, además de servicios básicos como electricidad, agua y teléfono. La nueva propuesta también incorpora el servicio de internet y la recolección de basura.

Nuevos porcentajes de descuento

El diputado detalló que los descuentos para electricidad, teléfono y agua pasarían de 25% a 30%, mientras que los medicamentos tendrían un 25%.

En el caso de la atención médica, el porcentaje subiría de 20% a 25%, mientras que los laboratorios mantendrían un descuento de 30%.

La propuesta también incluye un descuento de 30% en pañales para adultos mayores, uno de los productos que, según Sucre, representa un gasto importante para este sector.

Sobre los servicios de telefonía e internet, el diputado aclaró que el beneficio se aplicaría al servicio y no a la compra del aparato celular. Sucre indicó que el servicio telefónico pasaría a tener un descuento de 30%, mientras que el internet también quedaría establecido en 30%.

Uno de los puntos que busca atender el nuevo proyecto es el impacto de los descuentos en las pequeñas farmacias y otros comercios.

Sucre reconoció que existe una diferencia entre las grandes empresas y las microempresas, y que estas últimas han resultado afectadas por la competencia. Por ello, explicó que la nueva propuesta contempla establecer un fideicomiso de respaldo a la microempresa, manejado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

La idea, según el diputado, es que los comercios puedan recibir el retorno económico correspondiente a los descuentos aplicados a los adultos mayores en un período de entre uno y tres meses.

Restaurantes

En cuanto a los restaurantes, Sucre aseguró que el descuento se mantiene tal como está y que ahora se incorpora expresamente a las franquicias, debido a que algunos establecimientos evitaban aplicar el beneficio argumentando que operaban bajo esa modalidad.

Además, el proyecto establece que cuando un establecimiento tenga productos con precios de oferta, estos también deberán contar con un 15% de descuento para los adultos mayores.

El diputado recordó las denuncias de personas mayores que aseguran recibir porciones más pequeñas cuando solicitan el descuento. Afirmó que han recibido numerosas quejas sobre esta práctica y que se ha conversado con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Sucre recomendó a los adultos mayores presentar sus denuncias ante esa entidad, mientras que adelantó que el proyecto contempla incrementar las multas para los establecimientos que incumplan con la normativa.

Créditos fiscales

Otro de los puntos abordados fue el mecanismo para evitar que los comercios tengan que asumir directamente el costo de los descuentos.

Sucre sostuvo que la ley vigente ya contempla mecanismos para que las empresas reciban un retorno económico mediante la declaración de renta y créditos fiscales. Sin embargo, indicó que ese beneficio fue modificado anteriormente y quedó limitado a los restaurantes.

El diputado planteó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe garantizar que las empresas reciban esos créditos fiscales para evitar que los descuentos recaigan directamente sobre sus operaciones.

De acuerdo con Sucre, los descuentos contemplados en la ley representan, en conjunto, alrededor de $300 millones anuales para los adultos mayores a nivel nacional.

Proyecto de retiro voluntario

Por otro lado, Sucre se refirió a la presentación de otra iniciativa dirigida a los adultos mayores, un proyecto relacionado con el retiro voluntario de servidores públicos.

Según explicó, existen alrededor de 60 mil a 65 mil adultos mayores trabajando en instituciones de gobierno que continúan laborando debido a que consideran insuficiente la pensión que recibirían si se retiran.

La propuesta contempla un porcentaje y una asignación económica para quienes decidan acogerse al retiro voluntario, con la intención de que puedan iniciar algún emprendimiento o contar con recursos para afrontar sus gastos.

El diputado sostuvo además que esta medida permitiría liberar plazas para trabajadores más jóvenes.

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