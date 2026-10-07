Universidad Tecnológica evalúa unos 200 edificios para determinar su seguridad ante sismos

El análisis está a cargo de un grupo del Programa de Instrumentación Sísmica de la UTP, que evalúa edificios con aproximadamente 50 años o más de construcción.

Ciudad de Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) avanza en la evaluación de alrededor de 200 edificios, principalmente en la ciudad capital, con el objetivo de determinar cómo responderían sus estructuras ante un eventual sismo.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que la UTP trabaja en la recopilación de datos sobre edificaciones construidas durante el siglo pasado que no cuentan con actualizaciones relacionadas con estándares de seguridad antisísmica.

"Se está identificando, tratando de procesarlas para entonces generar algún tipo de resultado, y el resultado en términos de mitigación, eso es una obra de ingeniería y tenemos que tratarla como tal. Estamos hablando con la UTP, que es uno de los expertos en este proceso, y una vez que terminemos, el dato lo compartiremos”, señaló Smith.

El análisis está a cargo de un grupo del Programa de Instrumentación Sísmica de la UTP, que evalúa edificios con aproximadamente 50 años o más de construcción.

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“En la actualidad, nos encontramos analizando o evaluando el comportamiento de estas estructuras entre los registros sísmicos que tenemos para evaluar cuál es su desempeño o su posible comportamiento ante estas acciones sísmicas”, indicó Carlos González, Programa de Instrumentación Sísmica - UTP.

Para determinar el comportamiento de las estructuras, los especialistas utilizan programas especializados que permiten realizar simulaciones digitales y evaluaciones técnicas, con las que se analiza si los edificios cumplen con los rangos de seguridad establecidos en cuanto a su respuesta ante movimientos sísmicos.

Este trabajo de evaluación, según explicó la universidad, se desarrolla desde hace aproximadamente 25 años y forma parte de los esfuerzos para conocer las condiciones estructurales de edificaciones antiguas.

De los cerca de 200 edificios contemplados, todavía queda aproximadamente un 25% por analizar.

Hasta el momento, la UTP aseguró que no se ha identificado ningún edificio en condición de riesgo como resultado de las evaluaciones realizadas.

Las autoridades reiteran la importancia de contar con información actualizada sobre las estructuras existentes, especialmente en edificaciones antiguas, para fortalecer las medidas de prevención y reducir posibles riesgos ante eventos sísmicos.

Con información de Elizabeth González.