Ataque a tiros cerca de la estación del metro de San Miguelito deja un muerto y dos heridos

El hecho generó preocupación entre los residentes de la zona y las personas que transitan por este sector durante la madrugada.

Ciudad de Panamá/Un hombre murió y otros dos resultaron heridos en un ataque a tiros registrado pasada la 1:40 a.m. cerca de la estación del metro de San Miguelito, en un hecho que es investigado por las autoridades bajo la línea de crimen organizado.

De acuerdo con los primeros informes, tres sujetos se movilizaban por el área cuando fueron perseguidos por individuos que viajaban a bordo de una motocicleta, desde donde les realizaron varios disparos.

Producto del ataque, uno de los hombres murió en el lugar. La víctima no ha sido identificada, debido a que no portaba documentos personales.

Los otros dos afectados, de 43 y 29 años, fueron trasladados al Hospital San Miguel Arcángel. Uno de ellos permanece hospitalizado, mientras que el segundo ya fue dado de alta.

El hecho generó preocupación entre los residentes de la zona y las personas que transitan por este sector durante la madrugada, quienes solicitaron una mayor presencia policial para reforzar la seguridad.

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Tras el ataque, la Policía Nacional activó un operativo luego de recibir información sobre uno de los sospechosos que habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta.

El comisionado Gustavo Serrano, de la Policía Nacional, explicó que se alertó a las unidades y se coordinó un operativo que permitió ubicar a un ciudadano de nacionalidad venezolana en el sector de La Cresta, sobre la vía España.

“Uno de los sospechosos iba en huida y, en el sector de la vía España, inmediatamente alertamos y articulamos nuestros esfuerzos, logrando en el sector de La Cresta la aprehensión del ciudadano que conducía una motocicleta”, indicó.

Según Serrano, al momento de la aprehensión, la motocicleta presentaba características similares a las descritas por las autoridades en relación con el vehículo utilizado durante el ataque.

El ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible vinculación con el crimen.

Por el momento, la principal línea de investigación que manejan las autoridades apunta a un posible hecho relacionado con el crimen organizado.

Con información de Meredith Serracín