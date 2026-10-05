Tres hombres asaltan casino y despojan a clientes de sus pertenencias en San Miguelito

Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto total del dinero sustraído ni han revelado la identidad de los presuntos implicados.

Ciudad de Panamá/Tres hombres ingresaron a un casino ubicado en Gran Estación de San Miguelito y, bajo circunstancias que aún son investigadas, se apoderaron de dinero en efectivo y despojaron de sus pertenencias a varias personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones y recopilar información que permita identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto total del dinero sustraído ni han revelado la identidad de los presuntos implicados.

Tampoco se ha confirmado si alguna persona resultó herida durante el robo ni se han reportado aprehensiones relacionadas con este caso.

Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo se desarrolló el hecho.

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Con información de Yiniva Caballero