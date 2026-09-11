Operación ‘Custodia’: condenan a nueve personas por pandillerismo en San Miguelito

De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura estaba vinculada con constantes hurtos, desalojos y actos de incendiarismo contra residentes del sector 42 de Santa Marta y Las Colinas.

San Miguelito/Nueve personas fueron condenadas a penas de 72, 84 y 100 meses de prisión por el delito de pandillerismo, tras las diligencias desarrolladas durante la operación “Custodia” en el distrito de San Miguelito.

Las condenas fueron obtenidas por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Asociación Ilícita. Durante una audiencia de control de garantías, el juez declaró legales las aprehensiones y se formularon cargos contra los nueve imputados.

Posteriormente, se dictaron las sentencias condenatorias, cuyas penas oscilan entre seis años y ocho años y cuatro meses de prisión.

La operación incluyó múltiples diligencias de registro y allanamiento en diferentes puntos del corregimiento de Belisario Frías. Las acciones fueron desarrolladas en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

Las investigaciones comenzaron en 2025 por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura estaba vinculada con constantes hurtos, desalojos y actos de incendiarismo contra residentes del sector 42 de Santa Marta y Las Colinas.

Las investigaciones también la relacionaban con homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego.