Falsas ofertas laborales terminaban en abuso y robo: condenan a varios implicados

En total, seis personas están vinculadas a la investigación . Tres de ellas llegaron a acuerdos de pena y fueron condenadas a 19 años de prisión , mientras que otro implicado recibió una condena de 34 años . Los dos restantes están a la espera de audiencia para definir su situación judicial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una condena de 34 años de prisión recibió un joven de 19 años vinculado a un grupo criminal que captaba mujeres mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales, informó la fiscal superior de San Miguelito, Leyda Sáenz.

De acuerdo con la investigación, los integrantes del grupo ofrecían supuestos trabajos como saloneras, bailarinas y masajistas. Luego citaban a las víctimas en lugares públicos y las trasladaban hacia áreas consideradas zonas rojas de San Miguelito, donde eran víctimas de violencia sexual y robo.

“Una condena de treinta y cuatro años de prisión para una persona dedicada a sorprender a mujeres vía internet a través de ofertas laborales”, explicó Sáenz al detallar el modo de operar del grupo.

La fiscal informó que existen aproximadamente nueve carpetas de investigación relacionadas con estos hechos. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, de entre 18 y 20 años, aunque también se investiga un caso que involucra a una menor de edad.

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En total, seis personas han sido detenidas en relación con estas investigaciones. Tres de ellas llegaron a acuerdos de pena y recibieron condenas de 19 años de prisión, mientras que otro de los vinculados fue condenado a 34 años.

Los otros dos implicados permanecen pendientes de audiencia, en la que se deberá determinar su situación judicial.

La fiscalía también mantiene investigaciones sobre un caso reciente con un modus operandi similar, en el que un joven habría ofrecido supuestos trabajos de modelaje a mujeres para posteriormente abusar sexualmente de ellas y extorsionarlas mediante redes sociales.