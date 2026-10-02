Cuarto Puente retomó trabajos bajo nuevas condiciones de seguridad
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que las paralizaciones en el proyecto fueron levantadas el martes y que la obra retomó actividades con más oficiales de seguridad. También advirtió que otras construcciones permanecen paralizadas por incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Ciudad de Panamá, Panamá/Los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron reanudados luego de las paralizaciones establecidas tras el último accidente registrado en el proyecto, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.