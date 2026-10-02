Cuarto Puente retomó trabajos bajo nuevas condiciones de seguridad

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que las paralizaciones en el proyecto fueron levantadas el martes y que la obra retomó actividades con más oficiales de seguridad. También advirtió que otras construcciones permanecen paralizadas por incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.