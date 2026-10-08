Explosión demográfica en Panamá Este aumenta la presión sobre el transporte público

Según los datos del Censo de 2023 , estos seis corregimientos concentran alrededor de 347 mil habitantes , mientras que en 2010 la población era de aproximadamente 236 mil personas .

El crecimiento demográfico de Panamá Este también se refleja en las dificultades que enfrentan a diario miles de personas para trasladarse hacia el centro de la ciudad.

Desde las inmediaciones de la estación Nuevo Tocumen, la alta demanda de transporte público y el congestionamiento vehicular evidencian la presión que existe sobre la movilidad en esta zona de la capital.

Panamá Este está conformado por los corregimientos de Tocumen, 24 de Diciembre, Las Mañanitas, Pacora, Las Garzas y San Martín.

Según los datos del Censo de 2023, estos seis corregimientos concentran alrededor de 347 mil habitantes, mientras que en 2010 la población era de aproximadamente 236 mil personas.

Esto representa un aumento de unos 110 mil habitantes en 13 años, equivalente a un crecimiento cercano al 46%.

El incremento de población se traduce en una mayor cantidad de personas que necesitan movilizarse diariamente hacia el centro de la ciudad para acudir a sus trabajos, centros educativos y otras actividades.

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Usuarios piden adelantar el horario del Metro

La situación es especialmente evidente durante las primeras horas de la mañana, cuando cientos de usuarios llegan a las estaciones antes de que inicie el servicio del Metro de Panamá.

Algunos pasajeros consideran que sería conveniente adelantar la apertura de las estaciones, debido a la cantidad de personas que esperan desde antes de las 5:00 a.m.

"Hay muchas personas arriba a las cinco de la mañana y acá abajo también. Sería mucho más factible que el Metro abriera como a las cuatro o cuatro y media", señaló una usuaria.

Otros pasajeros coincidieron en que el servicio podría comenzar más temprano para facilitar el traslado de quienes viven en comunidades alejadas y deben iniciar su jornada laboral a primeras horas.

"Por la distancia, a veces necesitan llegar más temprano. Que abran por lo menos un poquito antes", expresó otra persona.

La alta demanda no se limita a los residentes de los seis corregimientos de Panamá Este. Usuarios también llegan desde Chepo para utilizar el sistema de transporte y conectar con otros puntos de la capital.

"De Chepo hacia acá vienen bastantes personas. Son personas cuya rutina empieza más temprano", explicó uno de los usuarios consultados.

Ante este escenario, los pasajeros plantean a las autoridades y a los directivos del Metro evaluar un adelanto del horario de apertura, como una alternativa para atender la creciente demanda y reducir las aglomeraciones que se forman en las estaciones.

El crecimiento de Panamá Este plantea así un reto que va más allá del tránsito vehicular: cada vez son más las personas que necesitan un sistema de transporte público capaz de responder al crecimiento de esta zona de la ciudad.

Información de Fabio Caballero