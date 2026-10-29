Imhpa prevé lluvias por encima de lo normal en zonas montañosas durante noviembre

Las áreas con mayor probabilidad de registrar lluvias cercanas o superiores a lo habitual incluyen las zonas montañosas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Herrera, Los Santos y el sur de Coclé.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó que durante noviembre de 2026 las lluvias podrían mantenerse cerca o por encima de los valores normales en sectores montañosos de varias provincias y comarcas, mientras que en el resto del país se espera una disminución de las precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico mensual, las áreas con mayor probabilidad de registrar lluvias cercanas o superiores a lo habitual incluyen las zonas montañosas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Herrera, Los Santos y el sur de Coclé.

En contraste, para el resto del territorio nacional se proyecta una reducción de los acumulados de lluvia con respecto a los valores climatológicos normales para este periodo.

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El Imhpa explicó que noviembre se caracteriza por cambios en la circulación atmosférica, con el fortalecimiento de los sistemas de alta presión en latitudes medias y la intensificación de los vientos alisios, que comienzan a dominar mayores áreas de los trópicos.

Durante este mes también pueden desplazarse masas de aire frío polar hacia el sur, algunas de las cuales llegan hasta Centroamérica. En ocasiones, los vientos que anteceden a estos sistemas alcanzan el occidente de Panamá, donde pueden generar condiciones más frías, vientos del norte y aguaceros, particularmente en la provincia de Bocas del Toro.

La entidad aclaró que el pronóstico climático mensual estima los acumulados de lluvia para el periodo, pero no descarta la ocurrencia de eventos extremos, localizados y de corta duración.