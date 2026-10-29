Metro de Panamá sanciona a usuario que forzó las puertas de un tren en Las Mañanitas

Al llegar a esa estación, el usuario fue abordado inicialmente por dos unidades policiales.

Un usuario del Metro de Panamá fue sancionado tras forzar las puertas de un tren en la estación Las Mañanitas, en la Línea 2, el pasado martes 27 de octubre. La conducta quedó registrada en las cámaras de videovigilancia y constituye una infracción grave que, según el reglamento, puede acarrear multas de hasta B/.700.

De acuerdo con la revisión de las imágenes del sistema de videovigilancia del Centro de Control de Operaciones, el usuario introdujo la punta del pie izquierdo cuando las puertas del tren se estaban cerrando para impedir que completaran el cierre. Posteriormente, abrió la puerta por la fuerza con ambas manos e ingresó al tren para continuar su recorrido hasta la estación San Miguelito.

Al llegar a esa estación, el usuario fue abordado inicialmente por dos unidades policiales. Tras verificar su participación en los hechos mediante las imágenes de videovigilancia, se procedió a aplicar la sanción correspondiente, informó la empresa.

En la intervención también participó personal del Metro encargado de realizar recorridos preventivos en trenes y estaciones para verificar el cumplimiento del Reglamento de Viajeros.

¿Qué sanción contempla el reglamento?

Metro de Panamá indicó que la conducta constituye una infracción al Reglamento de Viajeros, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 261 del 4 de abril de 2014.

El artículo 25, numeral 2, tipifica como infracción grave las acciones que representen un peligro para los viajeros o que ocasionen daños y perjuicios en los trenes, otros equipos del sistema o las estaciones.

Para este tipo de infracciones, el reglamento contempla multas de B/.301 a B/.700. Sin embargo, la empresa no precisó el monto de la sanción aplicada al usuario involucrado en el incidente.

Metro pide respetar las normas de seguridad

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios e hizo un llamado a respetar las normas que regulan el uso del sistema de transporte.

Advirtió que forzar las puertas de los trenes o interferir con su funcionamiento puede poner en riesgo a los pasajeros y afectar la operación del servicio.

Asimismo, exhortó a los usuarios a practicar las normas de Metrocultura, actuar con responsabilidad y contribuir a mantener un sistema de transporte seguro y ordenado para todos.