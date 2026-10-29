Clima en Panamá: Calor de hasta 35 °C, radiación UV extrema y lluvias aisladas en algunas regiones del país

Además, se prevén índices de radiación ultravioleta UV-B entre 9 y 11 , correspondientes a niveles muy altos a extremos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición al sol.

Ciudad de Panamá/Panamá mantendrá condiciones mayormente estables durante este jueves 29 de octubre, con predominio de cielos despejados y poca nubosidad en gran parte del país. Sin embargo, se esperan lluvias aisladas en sectores de Darién, Guna Yala y Bocas del Toro.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), la vertiente del Pacífico presentará condiciones mayormente secas, excepto en áreas cercanas a la frontera con Colombia, donde se prevén chubascos aislados durante la mañana. En horas de la tarde, podrían registrarse aguaceros aislados en la zona fronteriza con Costa Rica, Darién y la comarca Emberá Wounaan, sin precipitaciones significativas.

Para la noche, el cielo permanecerá con escasa nubosidad en gran parte del Pacífico, aunque podrían presentarse lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica al sureste del golfo de Panamá.

En la vertiente del Caribe, predominarán las condiciones secas durante la mañana, con posibilidad de lluvias aisladas hacia el oriente de la comarca Guna Yala. Por la tarde se espera un cielo parcialmente nublado y, durante la noche, podrían registrarse lluvias ocasionales en las costas de Bocas del Toro y nuevamente en el sector oriental de Guna Yala.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 20 °C en las áreas montañosas y de mayor elevación, mientras que en las zonas de menor altitud se situarán entre 21 °C y 25 °C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 26 °C y 35 °C, principalmente en sectores del occidente y las provincias centrales.

En cuanto a los vientos, se esperan direcciones variables y velocidades de entre 10 y 35 km/h a nivel nacional, con periodos de calma. Se mantiene la referencia al aviso de vigilancia por condiciones ventosas.

En el Pacífico, se pronostican olas de entre 0.30 y 0.90 metros de altura, aunque los periodos elevados del oleaje podrían representar un riesgo en las costas.

En el Caribe, las condiciones marítimas serán favorables únicamente en el sector occidental, mientras que el resto permanecerá bajo advertencia por la incidencia del viento y olas de hasta 0.60 metros.

Además, se prevén índices de radiación ultravioleta UV-B entre 9 y 11, correspondientes a niveles muy altos a extremos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición al sol.

Las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), así como a mantenerse informada sobre los avisos de vigilancia vigentes.

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