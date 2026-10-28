Dolientes denuncian vandalismo y robos en el cementerio municipal de David

Los denunciantes aseguran que estos hechos afectan los espacios donde descansan sus familiares y lamentan los daños ocasionados a las estructuras funerarias.

David, Chiriquí/Preocupación e indignación manifestaron familiares que visitan el cementerio municipal de David, en la provincia de Chiriquí, ante el incremento de actos de vandalismo y el robo de artículos en las tumbas. Los afectados solicitan a las autoridades reforzar la seguridad y mejorar la iluminación del camposanto para prevenir nuevos incidentes.

Los denunciantes aseguran que estos hechos afectan los espacios donde descansan sus familiares y lamentan los daños ocasionados a las estructuras funerarias.

“No es para que vengan a destruir y llevarse lo que uno le tiene a sus familiares aquí. Aquí se ve que tiraron piedras y rompieron un ataúd buscando cosas”, denunció Noris Cubilla, quien reportó daños en las tumbas.

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Ante esta situación, los dolientes consideran necesario aumentar la vigilancia dentro del cementerio y mejorar las condiciones de iluminación, con el propósito de reducir las oportunidades para que se cometan hurtos y actos vandálicos.

Por su parte, Karla Saldaña, administradora del cementerio, indicó que ya se han adoptado algunas medidas y que se espera reforzar las acciones de seguridad para disminuir la incidencia de hurtos, robos y daños a las estructuras funerarias.

Mientras tanto, los visitantes esperan que las medidas permitan proteger las tumbas y garantizar mayor tranquilidad a quienes acuden al camposanto para recordar y honrar a sus seres queridos.

Con información de Demetrio Ábrego