Día de los Difuntos 2026: Alcaldía de Panamá suspende ruido y actividades bailables de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

El decreto también insta a la población a mantener un comportamiento moderado, respetuoso y empático durante la conmemoración.

El Municipio de Panamá suspenderá el uso de música y cualquier emisión de ruido el lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo del Día de los Difuntos, para garantizar el respeto durante las visitas y peregrinaciones a las tumbas.

La medida está establecida en el Decreto Alcaldicio N.° 8 del 6 de octubre de 2026, publicado este lunes 19 de octubre en la Gaceta Oficial Digital N.° 30637 E.

La restricción estará vigente de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y prohíbe el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como cualquier emisión de ruido y la realización de actividades bailables amenizadas por orquestas, unidades móviles, conjuntos u otros medios de difusión musical.

Multas de B/.100 a B/.1,000 por incumplimiento

Quienes incumplan las disposiciones del decreto se exponen a multas que van de B/.100 a B/.1,000, según lo establecido en la normativa municipal.

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La disposición también aclara que la suspensión no exime del cumplimiento de las demás normas nacionales y municipales relacionadas con la generación de ruido.

La fiscalización estará a cargo de inspectores municipales, funcionarios de cumplimiento y la Policía Municipal, que podrán solicitar el apoyo de la Fuerza Pública cuando sea necesario.

El Día de los Difuntos es una fecha cívica en Panamá, reconocida conforme a la Ley 26 de 1941, modificada por la Ley 14 de 1955.

El decreto también insta a la población a mantener un comportamiento moderado, respetuoso y empático durante la conmemoración.