Alcaldía de Panamá extiende horario de bares y actividades por fiestas patrias y fin de año

El decreto también establece que el mismo horario regirá para la autorización de actividades comerciales, recreativas, sociales o benéficas.

Imágen con fines ilustrativos / Pixabay
Danna Durán - Periodista
19 de octubre 2026 - 17:16

Ciudad de Panamá/Alcaldía de Panamá estableció un horario especial para el funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y la realización de actividades temporales que generen ruido mediante equipos de sonido, durante las festividades de noviembre y diciembre de 2026.

La medida está contemplada en el Decreto Alcaldicio N.° 9, del 7 de octubre de 2026, publicado en Gaceta Oficial, que establece las fechas en las que estos negocios y actividades podrán operar hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, de acuerdo con las disposiciones específicas para cada jornada.

Según el decreto, el horario especial aplicará el 3, 4, 5, 9 y 27 de noviembre, así como el 7, 24 y 31 de diciembre.

Para estas fechas, los establecimientos podrán operar dentro de su horario regular y extender sus actividades hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. La excepción corresponde al martes 3 de noviembre, cuando el horario autorizado será de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. del día siguiente.

La Alcaldía aclaró que la extensión de horario para los establecimientos comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas aplica únicamente a aquellos que cuenten con un permiso nocturno vigente, expedido por la institución.

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El decreto también establece que el mismo horario regirá para la autorización de actividades comerciales, recreativas, sociales o benéficas que generen ruido temporal mediante el uso de equipos de sonido y audio.

La disposición contempla excepciones para los establecimientos incluidos en los artículos 2 y 3 del Decreto Alcaldicio N.° 5 del 4 de agosto de 2026, que continuarán sujetos a las condiciones establecidas en esa normativa.

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, la Policía Municipal, los inspectores municipales y los funcionarios de cumplimiento estarán encargados de las labores de supervisión y podrán solicitar apoyo de la Fuerza Pública cuando sea necesario.

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