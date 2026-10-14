Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones para los CEDI hasta el 30 de octubre
Los padres y acudientes interesados en solicitar un cupo para el próximo año deben ingresar al portal inscripcionescedi.mupa.gob.pa y completar el formulario de preinscripción antes de la fecha límite.
Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá extendió hasta el viernes 30 de octubre el plazo para las preinscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) para el período 2027, dirigidos a niños y niñas de entre 1 y 5 años.
La Dirección de Gestión Social, responsable de administrar los 15 centros preescolares del Municipio de Panamá, informó que las instalaciones de Santa Ana y Caimitillo también brindan atención a lactantes.
La red municipal cuenta con centros en los siguientes corregimientos:
- Alcalde Díaz
- Betania
- Panamá Viejo
- Pueblo Nuevo
- Río Abajo
- Juan Díaz
- Tocumen
- Las Mañanitas
- Pedregal
- Calidonia
- El Chorrillo
- San Felipe
- Santa Ana
- Caimitillo
- Chilibre
Los CEDI representan una alternativa de cuidado infantil para padres y madres que trabajan. Como parte del proceso, profesionales realizan una evaluación socioeconómica a las familias para determinar su capacidad de pago.
Los padres y acudientes interesados en solicitar un cupo para el próximo año deben ingresar al portal inscripcionescedi.mupa.gob.pa y completar el formulario de preinscripción antes de la fecha límite.