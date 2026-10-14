Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones para los CEDI hasta el 30 de octubre

Los padres y acudientes interesados en solicitar un cupo para el próximo año deben ingresar al portal inscripcionescedi.mupa.gob.pa y completar el formulario de preinscripción antes de la fecha límite.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá extendió hasta el viernes 30 de octubre el plazo para las preinscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) para el período 2027, dirigidos a niños y niñas de entre 1 y 5 años.

La Dirección de Gestión Social, responsable de administrar los 15 centros preescolares del Municipio de Panamá, informó que las instalaciones de Santa Ana y Caimitillo también brindan atención a lactantes.

La red municipal cuenta con centros en los siguientes corregimientos:

Alcalde Díaz

Betania

Panamá Viejo

Pueblo Nuevo

Río Abajo

Juan Díaz

Tocumen

Las Mañanitas

Pedregal

Calidonia

El Chorrillo

San Felipe

Santa Ana

Caimitillo

Chilibre

Los CEDI representan una alternativa de cuidado infantil para padres y madres que trabajan. Como parte del proceso, profesionales realizan una evaluación socioeconómica a las familias para determinar su capacidad de pago.

Los padres y acudientes interesados en solicitar un cupo para el próximo año deben ingresar al portal inscripcionescedi.mupa.gob.pa y completar el formulario de preinscripción antes de la fecha límite.