Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones para los CEDI hasta el 30 de octubre

Los padres y acudientes interesados en solicitar un cupo para el próximo año deben ingresar al portal inscripcionescedi.mupa.gob.pa y completar el formulario de preinscripción antes de la fecha límite.

Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones 2027 para CEDIS / Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
14 de octubre 2026 - 16:54

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá extendió hasta el viernes 30 de octubre el plazo para las preinscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) para el período 2027, dirigidos a niños y niñas de entre 1 y 5 años.

La Dirección de Gestión Social, responsable de administrar los 15 centros preescolares del Municipio de Panamá, informó que las instalaciones de Santa Ana y Caimitillo también brindan atención a lactantes.

La red municipal cuenta con centros en los siguientes corregimientos:

  • Alcalde Díaz
  • Betania
  • Panamá Viejo
  • Pueblo Nuevo
  • Río Abajo
  • Juan Díaz
  • Tocumen
  • Las Mañanitas
  • Pedregal
  • Calidonia
  • El Chorrillo
  • San Felipe
  • Santa Ana
  • Caimitillo
  • Chilibre

Los CEDI representan una alternativa de cuidado infantil para padres y madres que trabajan. Como parte del proceso, profesionales realizan una evaluación socioeconómica a las familias para determinar su capacidad de pago.

Los padres y acudientes interesados en solicitar un cupo para el próximo año deben ingresar al portal inscripcionescedi.mupa.gob.pa y completar el formulario de preinscripción antes de la fecha límite.

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