Alcaldía de Panamá anuncia estacionamientos gratis por una hora en el Centro de Placas

La medida estará vigente desde este jueves 8 de octubre hasta el lunes 13 de octubre, ante el incremento en la demanda para el retiro de placas acumuladas.

Ciudad de Panamá/Como parte de las medidas para mejorar la atención a los contribuyentes, la Alcaldía de Panamá anunció que los estacionamientos del Centro de Placas, ubicado en el parque Francisco Arias Paredes, serán gratuitos durante una hora.

La medida estará vigente desde este jueves 8 de octubre hasta el lunes 13 de octubre, ante el incremento en la demanda para el retiro de placas acumuladas.

También se mantendrá la extensión de horarios durante el fin de semana. Este sábado 10 de octubre, el Centro de Placas atenderá de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el domingo 11 de octubre funcionará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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Durante un recorrido por las instalaciones, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, conversó con contribuyentes sobre las dificultades que han enfrentado para retirar sus placas y planteó la necesidad de revisar el marco legal que establece la exclusividad para la emisión y fabricación de estas identificaciones vehiculares.

Mizrachi señaló que se debe analizar la posibilidad de permitir una mayor competencia en la fabricación de placas, de manera que el servicio pueda ser ofrecido por quien presente mejores condiciones.

La situación actual se originó tras retrasos en la confección de placas y stickers por parte de la Escuela Vocacional de Chapala, entidad que tiene la exclusividad para la fabricación de las placas metálicas y calcomanías de circulación vehicular en el país, de acuerdo con la legislación vigente.

Por su parte, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene la facultad de reglamentar lo relacionado con las especificaciones de tránsito, incluyendo el diseño, tamaño, colores y control de las identificaciones vehiculares a nivel nacional, según lo establecido en la Ley 15 de 1995.

El alcalde sostuvo que, desde el inicio de la actual administración, la Alcaldía había logrado entregar las placas y stickers dentro de los tiempos establecidos, hasta que los retrasos registrados en Chapala provocaron una acumulación que terminó afectando los tiempos de entrega.

Mizrachi reconoció que los municipios son los que finalmente deben afrontar las consecuencias de estos retrasos y aseguró que se requiere buscar soluciones que eviten que situaciones similares vuelvan a afectar a los contribuyentes.