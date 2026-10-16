Alcaldía de Panamá habilita más estacionamientos gratuitos para retirar la placa

Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado a un costado del parque Francisco Arias Paredes, pondrá a disposición su plaza de estacionamientos durante ambos días.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá habilitará estacionamientos adicionales para facilitar el retiro de placas vehiculares este sábado 17 y domingo 18 de octubre, ante la afluencia de contribuyentes que acuden a realizar este trámite.

La institución informó que el Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado a un costado del parque Francisco Arias Paredes, pondrá a disposición su plaza de estacionamientos durante ambos días.

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Además, los estacionamientos soterrados del Centro de Atención al Contribuyente, en Calidonia, ofrecerán una hora gratuita a quienes acudan a realizar el trámite vehicular hasta este domingo.

El Centro de Placas también mantendrá un horario especial para atender a los usuarios. Este sábado 17 de octubre abrirá de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el domingo 18 atenderá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de forma ininterrumpida durante ambos periodos.

La Alcaldía recordó que los propietarios de vehículos con placas correspondientes a los meses de enero a agosto de 2026 pueden acudir a retirarlas, siempre que estén paz y salvo con el municipio, hayan pagado el impuesto de circulación y cuenten con el revisado vehicular vigente.