Proponen regular horarios de canchas privadas en la capital por ruido y luces

De aprobarse, las canchas y complejos deportivos podrían operar de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a jueves, los domingos y días feriados. Los viernes y sábados, el horario se extendería hasta las 11:00 p.m.

Un proyecto para regular los horarios de funcionamiento de canchas y complejos deportivos privados del distrito de Panamá recibió 47 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones durante una audiencia pública realizada en el Teatro Gladys Vidal.

La propuesta busca proteger el descanso de los residentes cuyas viviendas colindan con estas instalaciones, ante las molestias que pueden generar el ruido de los encuentros deportivos y la iluminación dirigida hacia sus hogares.

De aprobarse, las canchas y complejos deportivos podrían operar de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a jueves, los domingos y días feriados. Los viernes y sábados, el horario se extendería hasta las 11:00 p.m.

El proyecto establece que, una vez cumplida la hora de cierre, deberán cesar los juegos y apagarse las luminarias de las instalaciones.

La iniciativa también contempla inspecciones por parte de la Alcaldía de Panamá, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), para verificar el cumplimiento de los límites de ruido permitidos. Para estas mediciones se utilizarían equipos calibrados.

En cuanto a las sanciones, se proponen multas de B/.1,000 por la primera infracción, B/.2,000 por la segunda y B/.5,000 por la tercera. Esta última también contemplaría solicitar al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la cancelación del aviso de operación del establecimiento.

Por su parte, los residentes podrán presentar reclamos, denuncias, sugerencias y otros aportes a través de la plataforma mupa.gob.pa/correspondencia, habilitada para registrar y dar seguimiento a las comunicaciones dirigidas al Municipio de Panamá.

La propuesta busca establecer reglas para el funcionamiento de estos espacios deportivos y atender las preocupaciones de las comunidades cercanas por el impacto de sus actividades en la convivencia y el descanso de los residentes.