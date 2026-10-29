Google activa alertas sísmicas en Panamá, así suena cuando hay un temblor de moderado a extremo

Las alertas sísmicas de Google ya están activas en Panamá y permiten que los usuarios de teléfonos Android reciban avisos cuando se detecta un sismo cercano.

La herramienta advierte a las personas con algunos segundos de anticipación, cuando las condiciones lo permiten, para que puedan tomar medidas de protección antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

La función utiliza los sensores de los dispositivos Android para detectar posibles movimientos sísmicos y enviar alertas a los teléfonos ubicados en las zonas que podrían verse afectadas. Sin embargo, no garantiza que el aviso llegue antes de que se sienta el temblor: la anticipación depende de la distancia al epicentro, las características del sismo y las condiciones de detección y comunicación.

Para verificar que esté habilitada en su celular, debe ir a Ajustes o Configuración > Seguridad y emergencias > Alertas de terremotos. En algunos modelos, la opción puede encontrarse dentro del apartado de Ubicación. Google recomienda mantener activa la función y contar con conexión a internet para recibir las notificaciones. La disponibilidad puede variar entre dispositivos, por lo que se recomienda comprobar la configuración del equipo.

El sistema tiene tres niveles de alertas: