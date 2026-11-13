Verifican inventarios de cebolla en Panamá ante seguimiento al abastecimiento nacional

Operativo nacional inspecciona fincas, bodegas y supermercados para conocer las existencias de cebolla y evaluar su disponibilidad y abastecimiento en Panamá.

Panamá/Un operativo nacional busca determinar cuánta cebolla hay disponible actualmente en Panamá. La jornada, que se desarrolla durante tres días, incluye el levantamiento de inventarios en fincas, bodegas, centros de acopio, supermercados y otros puntos de venta.

El objetivo es conocer las existencias reales de cebolla en las distintas etapas de comercialización, desde las fincas hasta los establecimientos donde se vende al consumidor.

La información recopilada permitirá establecer con mayor precisión cuánto producto hay en el mercado y servirá de referencia para las decisiones relacionadas con el abastecimiento de este alimento en el territorio nacional.

La inspección es coordinada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con la participación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y otras entidades estatales, entre ellas el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Banco Nacional de Panamá (BNP), como parte de sus labores de vigilancia del mercado y protección al consumidor.

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