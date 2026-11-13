Aprehenden a funcionario señalado de cobrar para desaparecer pruebas de una investigación

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente se comprometió a buscar y desaparecer elementos vinculados con un proceso investigativo.

Un presunto caso de corrupción de servidores públicos salió a relucir tras la aprehensión de un hombre señalado de solicitar dinero a cambio de hacer desaparecer indicios relacionados con una investigación, aprovechándose de su condición de funcionario público.

De forma extraoficial se conoció que el funcionario era jefe de una zona policial de la región.

La diligencia se desarrolló como parte de la Operación Traslado, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, mediante allanamientos en el distrito de San Carlos, en Panamá Oeste, y en el sector de Altos del Crisol, en San Miguelito.

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De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente se comprometió a buscar y desaparecer elementos vinculados con un proceso investigativo, a cambio de recibir dinero y en violación de sus obligaciones como servidor público.

Durante los allanamientos realizados en Altos del Crisol, las autoridades ubicaron equipos tecnológicos que podrían guardar relación con las investigaciones.

El hombre será presentado ante un Juzgado de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de su aprehensión, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.