Cirugía de alta complejidad corrige deformidad en el pie de paciente en Chitré

De acuerdo con los especialistas, el paciente había sido operado tres años atrás debido a una fractura de astrágalo. Sin embargo, el hueso no logró consolidar completamente, condición conocida como “no unión”.

Herrera/Un equipo de especialistas en Ortopedia y Traumatología del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, de la Caja de Seguro Social (CSS), en Chitré, realizó una cirugía de alta complejidad para corregir la deformidad en el pie de un paciente que presentaba complicaciones derivadas de una fractura de astrágalo.

El astrágalo es un hueso fundamental para la movilidad del tobillo, ya que participa en la biomecánica de esta articulación y soporta una parte importante del peso corporal.

La intervención estuvo a cargo del ortopeda traumatólogo Juan Carlos Lozada, con el acompañamiento de Nicole Lescure, especialista en Ortopedia y Traumatología y subespecialista en cirugía de pie y tobillo.

De acuerdo con los especialistas, el paciente había sido operado tres años atrás debido a una fractura de astrágalo. Sin embargo, el hueso no logró consolidar completamente, condición conocida como “no unión”.

Con el paso del tiempo, esta complicación provocó una deformidad del pie que afectaba su capacidad para caminar y aumentaba el riesgo de desarrollar otras lesiones.

Durante la intervención se realizó una osteotomía, procedimiento mediante el cual se efectúa un corte controlado del hueso para corregir su posición, además de una artrodesis, técnica que permite unir dos articulaciones para brindar mayor estabilidad a la zona afectada.

“El paciente presenta una deformidad del pie que no le está permitiendo realizar la deambulación adecuadamente. El propósito de la cirugía es recuperar la forma del pie, favorecer la consolidación de la fractura y mejorar la capacidad del paciente para caminar”, explicó Lescure.

La especialista señaló que la corrección de la deformidad también busca disminuir el riesgo de lesiones en la piel, úlceras y puntos de presión excesiva que pueden aparecer debido a una alteración en la estructura del pie.

Además, el procedimiento tiene como objetivo favorecer la consolidación de la fractura que inicialmente no había logrado una unión adecuada.

Para Lozada, el acompañamiento de una especialista con experiencia en este tipo de intervenciones permitió fortalecer las capacidades del personal médico frente a procedimientos de alta complejidad.

“Agradecemos a la Dra. Lescure por acompañarnos y aprovechamos para fortalecer la educación médica continua y la formación de nuestros médicos residentes e internos”, destacó.

La operación también sirvió como escenario de formación académica, ya que participaron médicos internos y residentes de Ortopedia de primer y segundo año, conocidos como R1 y R2.

Los profesionales en formación pudieron observar directamente una cirugía especializada de pie y tobillo y ampliar sus conocimientos sobre las alternativas de tratamiento para pacientes con deformidades y complicaciones derivadas de fracturas.