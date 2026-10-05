Coiba: Hábitat clave para la conservación de la tortuga verde

Los primeros resultados del programa de monitoreo, iniciado en junio de 2025, muestran ejemplares con buena condición corporal y características compatibles con individuos adultos.

Veraguas, Panamá/Las aguas del Parque Nacional Coiba, en la provincia de Veraguas, constituyen un hábitat utilizado por tortugas verdes (Chelonia mydas) adultas, de acuerdo con los primeros resultados del programa de monitoreo que desarrolla el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Estas dimensiones son compatibles con individuos adultos y se encuentran cerca de los tamaños registrados en hembras anidadoras del Parque Nacional Coiba.

Los resultados cobran relevancia debido a que en distintas áreas de alimentación del Pacífico Oriental Tropical suele observarse una mayor presencia de individuos juveniles.

Monitoreo nocturno en cinco sitios

Las observaciones se realizan mediante buceo nocturno en cinco puntos del archipiélago: Playa Blanca, Isla Cocos, Granito de Oro, Bahía Gambute e Isla Ranchería. Cada tortuga es medida, pesada y marcada con placas metálicas antes de ser liberada en el mismo sitio donde fue capturada.

El programa también evalúa la condición corporal de los ejemplares mediante un índice especializado. Hasta ahora, los resultados muestran un estado físico favorable y no se han registrado individuos con valores que indiquen un bajo peso significativo.

La continuidad del monitoreo permitirá obtener información sobre estos patrones y determinar el papel de Coiba dentro de la dinámica espacial de la especie en el Pacífico Oriental Tropical.

Variaciones en la coloración abren nuevas líneas de investigación

Durante el monitoreo también se ha identificado una amplia variedad de patrones de coloración en los caparazones. Se observaron ejemplares con diseños radiados en tonalidades ámbar, naranja y castaño, así como tortugas con colores más oscuros, entre oliva y gris, y distintos grados de moteado.

Estas características corresponden a variaciones fenotípicas naturales de la especie y aportan información para caracterizar a las tortugas verdes que utilizan las aguas del Parque Nacional Coiba.

Wilfredo Poveda, coordinador científico del Parque Nacional Coiba, destacó que la diversidad observada podría estar relacionada con la procedencia de los ejemplares y con la interacción entre tortugas de distintas áreas del Pacífico Oriental Tropical.

Buscan conocer los desplazamientos

El programa también pretende determinar, mediante la continuidad de los registros y la recaptura de individuos previamente marcados, si las tortugas permanecen en el archipiélago durante periodos prolongados o si se desplazan hacia otras áreas.

Entre las próximas herramientas que podrían incorporarse se encuentra la telemetría satelital, que permitiría seguir con mayor precisión los movimientos de algunos ejemplares y establecer si existe conectividad entre las aguas de Coiba y otros sitios utilizados por la especie.

Los resultados obtenidos hasta ahora indican que el Parque Nacional Coiba es utilizado por tortugas verdes adultas que presentan una condición corporal favorable.

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