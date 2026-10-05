Vandalizan pozo del Idaan en Finca 4 de Changuinola y afectan suministro

Vandalizan pozo que provee servicio de agua potable en distintas zonas de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Changuinola, Bocas del Toro/En días pasados se efectuaron actos vandálicos en un pozo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), donde los maleantes se introdujeron dañando las infraestructuras y robándose material eléctrico para el funcionamiento de la misma.

El personal del Idaan puso manos a la obra en la reestructuración y rehabilitación de este pozo, ya que provee de agua a los sectores de Finca 1, 2 y 3 (junto con Finca 4 y El Pantanal 1, 2 y 3) en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Según la información proporcionada por Reynaldo Esquivel, director regional del Idaan, desde los hurtos realizados, el pozo quedó inactivo por la falta de estos componentes eléctricos, afectando la fluidez y servicio del agua potable en los sectores correspondientes del pozo.

En la evaluación de los daños, las autoridades estiman una pérdida aproximada a los 1.500 $ entre cables eléctricos, plantas de bombeo, entre otros implementos.

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Información proporcionada por: Luis Alberto Palacios