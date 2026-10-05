EEUU busca consolidar su estrategia militar y económica en el Ártico con visita a Islandia

Rubio tiene previstas reuniones en Reikiavik, la capital islandesa, "para debatir sobre la cooperación en los ámbitos de la economía y la seguridad", según un comunicado del Departamento de Estado.

Reikiavik, Islandia/El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegó este lunes por la noche a Islandia para iniciar su gira por tres países europeos con el fin de presionar por una mayor influencia de su país en el Ártico, tras el acuerdo sobre Groenlandia.

Rubio tiene previstas reuniones en Reikiavik, la capital islandesa, "para debatir sobre la cooperación en los ámbitos de la economía y la seguridad", según un comunicado del Departamento de Estado.

Esta visita se produce tras el acuerdo de seguridad sobre Groenlandia, firmado con Dinamarca y la isla en el Ártico hace unos diez días al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Este acuerdo es, en principio, el punto y final a las amenazas de Donald Trump de adquirir o incluso anexionar Groenlandia, un tema que había tensado las relaciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

Justo antes de partir, Rubio describió a Groenlandia como "un buen amigo de Estados Unidos".

"Entonces, esta es la oportunidad de hacer una parada allí y reunirnos... en realidad es el resultado de una conversación que tuve con sus dirigentes en la cumbre de la OTAN a principios de este año", refirió Rubio.

El acuerdo permite a Estados Unidos construir dos bases militares más en Groenlandia, un territorio considerado clave para la defensa y el comercio.

Trump causó polémica a principios de septiembre con un mapa en el que el territorio de América del Norte, Groenlandia e Islandia aparecían pintados con la bandera de Estados Unidos.

Islandia convocó al embajador estadounidense en Reikiavik "para dejarle claro que esa imagen era totalmente inapropiada".

Poco antes, a finales de agosto, el 52,8% de los islandeses votaron un referéndum en contra de reanudar las negociaciones de adhesión a la UE, congeladas desde 2013.

Desde su independencia en 1944, Islandia nunca ha tenido ejército y se apoya, en materia de seguridad, en la OTAN, así como en un acuerdo bilateral de defensa firmado con Estados Unidos en 1951.

Washington considera fundamental tener una base permanente en Islandia para afianzar su control sobre las vías de acceso al Ártico, codiciadas por Rusia y China.

Después de Islandia, Rubio viajará a Atenas para participar en un "diálogo estratégico" con Grecia, miembro de la OTAN, sobre seguridad regional y energética, dijo el Departamento de Estado. Terminará su viaje a Europa con una breve parada en Lisboa.

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