Panamá/Por segundo año consecutivo, la ES League concentra la atención de la comunidad educativa en Panamá, en una competencia que continúa ganando espacio entre los estudiantes y que actualmente entra en su fase decisiva.

El torneo intercolegial disputará este fin de semana sus cuartos de final en el teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo, escenario que ha acogido las diferentes jornadas de la competencia.

En esta edición participan ocho equipos provenientes de siete colegios, con una representación aproximada de 40 estudiantes, quienes han demostrado sus habilidades a lo largo del torneo en una disciplina que continúa sumando seguidores a nivel mundial.

Con los cuartos de final en el horizonte, la ES League se prepara para definir a los equipos que avanzarán a las siguientes etapas de esta segunda edición.