LPF| Julio y Jorge Dely Valdés: hermanos gemelos técnicos chocan en duelo Sporting San Miguelito vs San Francisco FC

El COS Sports Plaza es el escenario de un encuentro inusual en el fútbol panameño.

Panamá/La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cerrará con un partido que tiene un ingrediente especial; el duelo de técnicos entre los hermanos Julio y Jorge Dely Valdés.

El Sporting San Miguelito, dirigido por Julio, enfrentará al San Francisco FC, dirigido por Jorge, en un duelo inusual dentro del fútbol panameño. Para ambos este es un momento especial, no solo por la cercanía familiar, sino también por el vínculo que han tenido con ese deporte durante gran parte de sus vidas.

"Esto es algo especial. Nuestros padres no pudieron vivirlo, porque en el 2014 comenzamos a entrenar en Panamá a nivel de clubes y ellos no estaban", expresó. "No sé si dos gemelos han entrenado, en el mundo entero, en la misma liga y que se hayan enfrentado. No lo creo".

Realidades

El San Francisco asume este duelo como líder de la Conferencia Oeste con 14 puntos. Esto, según Jorge, le ha devuelto la esperanza a los fanáticos de que el equipo vuelva a los primeros planos en la LPF.

"Lo que buscamos es volver a crear ese impacto social que traiga a los fanáticos de vuelta", recalcó. "Los jugadores han mostrado profesionalismo dentro y fuera del campo".

Una realidad distinta la vive el Sporting, que está último en la Conferencia Este con nueve puntos. Sin embargo ha sumado cuatro de esas unidades en las dos últimas jornadas.

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"Cuando llegué encontré el banquillo 'vuelto leña'", recordó Julio quien indicó que con el respaldo del gerente deportivo del equipo académico, Gabriel 'Gavilán' Gómez trabajaron para recomponerlo con jugadores jóvenes.

"Se fueron doce, trece jugadores de la plantilla anterior. Hemos traído no muchos jugadoresm pero lo que hemos intentado mejorar es la calidad de las personas", comentó. "Dimos la oportunidad a los jugadores de la cantera y el equipo va de menos a más".

El partido se realizará este lunes 14 de septiembre en el COS Sports Plaza desde las 8:00 p.m.

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