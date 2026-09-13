LPF - Torneo Apertura 2026 resultado| Veraguas United se impone en casa a Alianza FC en la jornada 8

Sintoniza el partido Plaza Amador vs Veraguas United, el sábado 19 de septiembre, a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Veraguas United derrotó 2-1 al Alianza FC en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo, en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto veragüense golpeó primero al minuto 14, cuando Carlos Hernández convirtió un penal para poner el 1-0 en el marcador. Alianza FC reaccionó rápidamente y encontró la igualdad al 20' por intermedio de Gabriel Chiari.

Con el 1-1 se fueron al descanso, dejando un partido equilibrado y con oportunidades para ambos equipos.

En la segunda mitad, Veraguas United volvió a tomar la iniciativa y encontró el gol de la victoria en el tramo final. Ramsés De León apareció al minuto 79 para marcar el 2-1 definitivo y asegurar los tres puntos para el conjunto local.

Veraguas tuvo mayor posesión

Veraguas United terminó el encuentro con el 55 % de la posesión del balón, mientras que Alianza FC tuvo el 45 %. En remates totales, el conjunto aliancista registró 11, uno más que su rival, que contabilizó 10.

En los remates al arco, las estadísticas registraron 10 para Veraguas United y 11 para Alianza FC.

El equipo veragüense también sumó 12 saques de puerta y tres tiros de esquina, mientras que Alianza FC registró cinco saques de puerta y cinco córners.

En cuanto a los fueras de juego, Veraguas United tuvo dos y Alianza FC uno. Los locales además contabilizaron 100 ataques, frente a los 93 del conjunto visitante.

El partido dejó cinco tarjetas amarillas en total: tres para Veraguas United y dos para Alianza FC. No se registraron tarjetas rojas.

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Herrera FC 1-3 UMECIT FC

La cartelera dominical inició en el estadio Gustavo Posam de Parita, donde el UMECIT FC derrotó al Herrera FC.

Óber Almanza comandó el ataque umecista con dos goles a los minutos 12 y 32. Hiberto Peralta concretó el otro tanto al 18.

Ronnie Villarreal goleó por el conjunto herrerano al minuto 34.

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