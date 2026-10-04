La historia de Alaska marcó la bendición de mascotas de San Francisco de Asís
La actividad se realizó en el marco de la conmemoración de San Francisco de Asís, figura vinculada históricamente al respeto por los animales y la naturaleza.
No todos llegaron en busca de una simple bendición. En medio de la conmemoración de San Francisco de Asís, Ashley acudió acompañada de Alaska, su mascota, con una petición especial: pedir por su recuperación mientras enfrenta una enfermedad que podría requerir una intervención quirúrgica.
Alaska presenta actualmente una obstrucción biliar y su familia se encuentra a la espera de conocer si podrá ser operada. Ashley compartió su historia con la periodista de TVN Noticias Heidy Leane Morán, durante una jornada dedicada también al cuidado y protección de los animales.
“Ella ahorita mismo tiene una obstrucción biliar y estamos esperando a ver si se puede operar... confiamos plenamente en el milagro de Dios por medio de San Francisco de Asís”, relató la dueña de Alaska.
La actividad se realizó en el marco de la conmemoración de San Francisco de Asís, figura vinculada históricamente al respeto por los animales y la naturaleza.
Como parte de la jornada se celebró una eucaristía especial, a la que distintas familias acudieron acompañadas de perros y otras mascotas.
Para algunos, como Ashley, la actividad adquirió un significado particular debido a las condiciones de salud que atraviesan sus animales.
La Fundación San Francisco de Asís desarrolla desde hace más de dos décadas actividades relacionadas con el bienestar y la protección de los animales. La celebración también fue utilizada para generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota.
Además de quienes llegaron acompañados de sus animales, voluntarios y colaboradores participaron en la jornada y en las acciones desarrolladas por la fundación.
La actividad también puso nuevamente sobre la mesa la situación de los animales que necesitan adopción y una segunda oportunidad, así como la importancia de asumir la tenencia de mascotas como un compromiso que incluye alimentación, protección, atención veterinaria y acompañamiento durante una enfermedad.