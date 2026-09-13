LPF Torneo Apertura 2026 resultado| CAI vs Plaza Amador: 'Leones' arrancan un punto ante los 'Vikingos'

Sintoniza el partido Plaza Amador vs Veraguas United, el sábado 19 de septiembre, a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El CAI y Plaza Amador protagonizaron un emocionante encuentro correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el COS Sports Plaza, donde ambos equipos terminaron igualando 2-2 en un partido lleno de intensidad, goles y dramatismo hasta el último minuto.

El encuentro comenzó con un ritmo parejo, con ambos conjuntos buscando imponer condiciones. Plaza Amador logró abrir el marcador al minuto 39, cuando Everardo Rose apareció para poner el 1-0 y darle ventaja al conjunto placino.

Sin embargo, el CAI reaccionó antes del descanso. Cuando parecía que Plaza Amador se marcharía al entretiempo con la ventaja, Leonel Tejada apareció en el tiempo añadido, al minuto 45+1, para marcar el empate 1-1 y devolverle la ilusión al conjunto del CAI.

En la segunda mitad, el CAI salió decidido a darle vuelta al marcador y encontró nuevamente en Tejada a su figura. El delantero marcó su segundo tanto de la noche al minuto 64, colocando el 2-1 y completando su doblete. Con la remontada, el CAI parecía encaminado a quedarse con los tres puntos.

Plaza Amador, sin embargo, no bajó los brazos. El equipo siguió buscando el empate y tuvo su recompensa prácticamente sobre el final. En el minuto 90+5, Jorlián Sánchez apareció para marcar el 2-2 y desatar la celebración del conjunto placino. El gol en el último suspiro permitió a Plaza Amador rescatar un punto en un partido que parecía perdido.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro en algunos aspectos. La posesión terminó completamente equilibrada, con 50 % para cada equipo. El CAI fue ligeramente superior en cuanto a producción ofensiva frente al arco, registrando 8 remates totales y 7 remates al arco, mientras que Plaza Amador sumó 5 remates y 4 de ellos entre los tres palos.

En los saques de esquina, el CAI también tuvo ventaja con 5 córners frente a 2 de Plaza Amador. En cuanto a los fueras de juego, el equipo chorrerano registró uno, mientras que Plaza Amador cayó en posición adelantada en dos ocasiones.

El conjunto placino mostró una mayor cantidad de ataques, con 93, frente a los 64 del CAI, aunque esa superioridad no se tradujo en una mayor cantidad de remates. En los saques de puerta, Plaza Amador tuvo 7, mientras que el CAI registró 3.

En el apartado disciplinario, el partido terminó sin tarjetas rojas. El CAI recibió dos tarjetas amarillas, mientras que Plaza Amador no recibió ninguna.

El empate 2-2 dejó como gran protagonista a Leonel Tejada, autor de los dos goles del CAI, pero también destacó la reacción de Plaza Amador, que consiguió rescatar el resultado con el tanto de Jorlián Sánchez en los minutos finales.

El duelo en el COS Sports Plaza quedará como uno de los encuentros más emocionantes de la jornada 8: CAI estuvo cerca de quedarse con la victoria después de remontar el marcador, pero Plaza Amador demostró carácter y consiguió un empate agónico que mantuvo la igualdad hasta el último suspiro.

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Por la mínima

Posteriormente, el Tauro FC superó el CD Universitario, 1 a 0, con gol de Cristian Quintero al minuto 26.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.