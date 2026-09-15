James Rodríguez anuncia el final de su ciclo con la selección de Colombia

El máximo goleador del Mundial Brasil 2014 y uno de los artífices de la mejor participación de Colombia en las copas del mundo, dice adiós tras 15 años de trayectoria con el equipo cafetero.

Colombia/La estrella James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección Colombia, una decisión que pone fin a 15 años de carrera internacional en la que se consolidó como uno de los mejores futbolistas de la historia del país cafetero.

El cucuteño dice adiós a los 35 años como una figura trascendental para el equipo nacional, al que con sus goles y asistencias llevó a las primeras planas de la élite futbolística.

Cuelga la casaca amarilla después de tres mundiales disputados. Tuvo una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue goleador del certamen con seis goles y lideró el mejor desempeño tricolor en una Copa del Mundo.

"Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo (...) A toda Colombia, gracias", anunció el mediocampista ofensivo en un emotivo video divulgado en sus redes sociales.

Rodríguez se despide como capitán y 10 de Colombia, tras unos últimos años lastrados por inconvenientes físicos e irregularidades en los clubes por los que pasó.

Tuvo casi siempre la particularidad de que en la selección brillaba independientemente de su actualidad en sus clubes. Fue el caso del subcampeonato en la Copa América 2024, en la que fue premiado como el mejor futbolista del torneo.

Se despide como segundo artillero histórico de Colombia con 31 goles en 131 partidos, cinco dianas menos que el delantero Radamel Falcao García.

Nadie jugó más partidos con el equipo nacional que él y el portero David Ospina. Los dos estuvieron en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

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- Adiós gris -

El talentoso zurdo, que la década pasada deslumbró en el Real Madrid y el Bayern Munich, impulsó a Colombia a lo más lejos que ha llegado en la máxima cita del fútbol.

Los cafeteros alcanzaron por primera y única vez los cuartos de final mundialistas en 2014, donde cayeron con los anfitriones 2-1.

James anotó en todos los partidos de ese torneo. Se alzó con la Bota de Oro y el premio al tanto más bonito, logros que le abrieron las puertas del Real Madrid.

Aunque su imagen divide opiniones en su país, muchos lo consideran el mejor futbolista colombiano de la historia por encima de Carlos "El Pibe" Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Willington Ortiz o Falcao.

"Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré (...) siento que lo conseguí", dijo la estrella al borde del llanto.

Desde su partida en 2021 de la élite de Europa, el zurdo actuó sin consolidarse en otros clubes como Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano.

- Sueño Nacional -

Rodríguez cierra su capítulo internacional días después de ser anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín, el equipo más laureado de Colombia y su noveno club en seis años.

Fichó con el Verdolaga tras abandonar en julio el Minnesota United de la MLS, adonde arribó en febrero como inesperada contratación estrella de ese equipo menor de la liga norteamericana.

Su idea era sumar minutos para prepararse para la Copa del Mundo, pero el plan no salió como esperaba y se marchó con apenas ocho partidos disputados, en los que dio dos asistencias.

Regresó al balompié local después de un decepcionante Mundial, en el que Colombia cayó en penales ante Suiza en octavos de final. No anotó ni asistió en cinco partidos y se le vio mermado físicamente.

En su presentación con Nacional, el ahora excapitán cafetero confesó que todavía tiene un "sueño" por cumplir: ganar una Copa Libertadores para engordar un palmarés que incluye dos Champions Leagues conquistadas con el Real Madrid.

Sin su 10, Colombia sostendrá partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú en la próxima fecha FIFA, que se celebrará entre septiembre y octubre.

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